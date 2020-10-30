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США в последние годы нарастили применение ЧВК за рубежом, считает эксперт
США в последние годы нарастили применение ЧВК за рубежом, считает эксперт
США в последние годы расширили применение частных военных компаний для решения своих внешнеполитических задач, заявил в пятницу директор Московского центра... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:18
2020-10-30T15:55
нато
московский центр карнеги
венесуэла
сомали
сша
дмитрий тренин
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США в последние годы расширили применение частных военных компаний для решения своих внешнеполитических задач, заявил в пятницу директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.В качестве примера он привел недавнюю завершившуюся провалом операцию по свержению правительства Венесуэлы.Эксперт отметил, что США избрали для себя политику "военного интервенционизма" как наиболее эффективного способа достижения своих внешнеполитических целей, начиная с первой войны в Персидском заливе.При этом Вашингтон всегда применяет силу против заведомо более слабых противников, таких как Югославия, Сомали, Судан, Ирак, Афганистан и Ливия, отметил специалист.В то же время, одержав военную победу, Штатам "не удается достичь политических целей в сфере переустройства побежденных государств". Примеры – Ирак, Афганистан и Ливия, хотя последняя только отчасти, так как США там "отдали первую роль европейским членам НАТО".
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/vooruzhenie-1582055371.html
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нато, московский центр карнеги , венесуэла, сомали, сша, дмитрий тренин, в мире

США в последние годы нарастили применение ЧВК за рубежом, считает эксперт

12:18 30.10.2020 (обновлено: 15:55 30.10.2020)
 
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США в последние годы расширили применение частных военных компаний для решения своих внешнеполитических задач, заявил в пятницу директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
"Надо отметить как новый фактор то, что наряду с Вооруженными силами США в американских военных операциях все более активно участвуют частные военные компании. Эти частные компании могут действовать автономно в тех случаях, когда прямое применение считается в Вашингтоне невыгодным", - сказал он, выступая с докладом на конференции "Огарковские чтения".
В качестве примера он привел недавнюю завершившуюся провалом операцию по свержению правительства Венесуэлы.
Эксперт отметил, что США избрали для себя политику "военного интервенционизма" как наиболее эффективного способа достижения своих внешнеполитических целей, начиная с первой войны в Персидском заливе.
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При этом Вашингтон всегда применяет силу против заведомо более слабых противников, таких как Югославия, Сомали, Судан, Ирак, Афганистан и Ливия, отметил специалист.
"Результатом применения американской военной силы, как правило, становится разгром несопоставимо слабого противника либо его принуждение к капитуляции", - указал Тренин.
В то же время, одержав военную победу, Штатам "не удается достичь политических целей в сфере переустройства побежденных государств". Примеры – Ирак, Афганистан и Ливия, хотя последняя только отчасти, так как США там "отдали первую роль европейским членам НАТО".
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НАТОМосковский Центр КарнегиВенесуэлаСомалиСШАДмитрий ТренинВ мире
 
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