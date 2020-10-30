США в последние годы нарастили применение ЧВК за рубежом, считает эксперт
12:18 30.10.2020 (обновлено: 15:55 30.10.2020)
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США в последние годы расширили применение частных военных компаний для решения своих внешнеполитических задач, заявил в пятницу директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
"Надо отметить как новый фактор то, что наряду с Вооруженными силами США в американских военных операциях все более активно участвуют частные военные компании. Эти частные компании могут действовать автономно в тех случаях, когда прямое применение считается в Вашингтоне невыгодным", - сказал он, выступая с докладом на конференции "Огарковские чтения".
В качестве примера он привел недавнюю завершившуюся провалом операцию по свержению правительства Венесуэлы.
Эксперт отметил, что США избрали для себя политику "военного интервенционизма" как наиболее эффективного способа достижения своих внешнеполитических целей, начиная с первой войны в Персидском заливе.
"Результатом применения американской военной силы, как правило, становится разгром несопоставимо слабого противника либо его принуждение к капитуляции", - указал Тренин.
В то же время, одержав военную победу, Штатам "не удается достичь политических целей в сфере переустройства побежденных государств". Примеры – Ирак, Афганистан и Ливия, хотя последняя только отчасти, так как США там "отдали первую роль европейским членам НАТО".