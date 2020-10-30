https://ria.ru/20201030/sily-1582249780.html

США в последние годы нарастили применение ЧВК за рубежом, считает эксперт

США в последние годы нарастили применение ЧВК за рубежом, считает эксперт

США в последние годы расширили применение частных военных компаний для решения своих внешнеполитических задач, заявил в пятницу директор Московского центра... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:18

2020-10-30T12:18

2020-10-30T15:55

нато

московский центр карнеги

венесуэла

сомали

сша

дмитрий тренин

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США в последние годы расширили применение частных военных компаний для решения своих внешнеполитических задач, заявил в пятницу директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.В качестве примера он привел недавнюю завершившуюся провалом операцию по свержению правительства Венесуэлы.Эксперт отметил, что США избрали для себя политику "военного интервенционизма" как наиболее эффективного способа достижения своих внешнеполитических целей, начиная с первой войны в Персидском заливе.При этом Вашингтон всегда применяет силу против заведомо более слабых противников, таких как Югославия, Сомали, Судан, Ирак, Афганистан и Ливия, отметил специалист.В то же время, одержав военную победу, Штатам "не удается достичь политических целей в сфере переустройства побежденных государств". Примеры – Ирак, Афганистан и Ливия, хотя последняя только отчасти, так как США там "отдали первую роль европейским членам НАТО".

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/vooruzhenie-1582055371.html

https://ria.ru/20201029/rsmd-1582125352.html

венесуэла

сомали

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, московский центр карнеги , венесуэла, сомали, сша, дмитрий тренин, в мире