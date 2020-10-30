https://ria.ru/20201030/schaste-1582217353.html

Академик связал заболеваемость COVID-19 с уровнем счастья

Академик связал заболеваемость COVID-19 с уровнем счастья

Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова при Минздраве, академик РАН Евгений Шляхто в беседе с "Известиями" высказал... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:42

2020-10-30T09:42

2020-10-30T12:09

распространение нового коронавируса

евгений шляхто

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

аргентина

российская академия наук

воз

университет джонса хопкинса

сша

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова при Минздраве, академик РАН Евгений Шляхто в беседе с "Известиями" высказал мнение, что случаев COVID-19 меньше там, где выше уровень счастья.Он отметил, что нужно мотивировать людей, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, а также сохранять хорошее настроение.Для профилактики коронавирусной инфекции, по мнению академика, можно принимать витамины. Шляхто напомнил об исследованиях, показавших, что у многих заразившихся обнаружили недостаток витамина D. Изначально этот витамин рассматривали как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен, а также предотвращает остеопороз и рахит, но затем обнаружилась его связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с иммунной системой."Он работает как модулятор иммунной системы, активатор Т-клеточного иммунитета", — сказал Шляхто.Число заразившихся коронавирусом во всем мире, по данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,18 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Великобритания и Мексика.В России с начала эпидемии выявили 1,58 миллиона инфицированных, 27,3 тысячи человек умерли, 1,18 миллиона выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html

аргентина

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений шляхто, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аргентина, российская академия наук, воз, университет джонса хопкинса, сша, общество