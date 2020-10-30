https://ria.ru/20201030/sanitarka-1582261492.html

В Петербурге санитарка попросила суд признать ее пострадавшей от COVID-19

В Петербурге санитарка попросила суд признать ее пострадавшей от COVID-19

Калининский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление санитарки Марии Александровой к ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена" о признании ее... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:08

2020-10-30T13:08

2020-10-30T13:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление санитарки Марии Александровой к ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена" о признании ее пострадавшей на работе в связи с заражением от пациента COVID-19, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Как следует из иска, Александрова работала суточной санитаркой в центре имени Вредена до 8 апреля 2020 года. Мазок от 17 апреля 2020 года подтвердил, что она является носителем COVID-19."Заражение произошло, уверяет Александрова, от пациентов при выполнении должностных обязанностей. Она обратилась к руководству с заявлением о признании ее пострадавшей от новой коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей и выдаче акта, но ей было отказано", - говорится в пресс-релизе.В пресс-службе судов подчеркнули, что это первый подобный иск в Петербурге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201030/simptom-1582205998.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, происшествия