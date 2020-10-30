https://ria.ru/20201030/rusist-1582367783.html

Российские парламентарии потребовали от Киева освободить филолога-русиста

Российские парламентарии потребовали от Киева освободить филолога-русиста

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей Козенко потребовали от Украины освободить... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:56

2020-10-30T19:56

2020-10-30T19:56

андрей козенко

сергей цеков

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей Козенко потребовали от Украины освободить филолога-русиста Татьяну Кузьмич, задержанную, по их данным, украинскими спецслужбами по подозрению в госизмене.Сенатор заявил, что преподаватель русского языка и литературы, руководитель херсонской городской общественной организации "Русская национальная община "Русичъ", член Координационного совета организаций российских соотечественников на Украине Татьяна Кузьмич была задержана СБУ в августе этого года.Он подчеркнул, что совместно с депутатом Госдумы РФ Андреем Козенко направил обращение в Совет ООН по правам человека, Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ с призывом остановить ущемление прав русскоязычных граждан на Украине.Авторы документа призвали международные правовые институты рассмотреть вопрос создания отдельной мониторинговой группы с целью объективного изучения и справедливого расследования всех случаев политического преследования на Украине.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей козенко, сергей цеков, украина, в мире