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Российские парламентарии потребовали от Киева освободить филолога-русиста
Российские парламентарии потребовали от Киева освободить филолога-русиста
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей Козенко потребовали от Украины освободить... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:56
2020-10-30T19:56
андрей козенко
сергей цеков
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей Козенко потребовали от Украины освободить филолога-русиста Татьяну Кузьмич, задержанную, по их данным, украинскими спецслужбами по подозрению в госизмене.Сенатор заявил, что преподаватель русского языка и литературы, руководитель херсонской городской общественной организации "Русская национальная община "Русичъ", член Координационного совета организаций российских соотечественников на Украине Татьяна Кузьмич была задержана СБУ в августе этого года.Он подчеркнул, что совместно с депутатом Госдумы РФ Андреем Козенко направил обращение в Совет ООН по правам человека, Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ с призывом остановить ущемление прав русскоязычных граждан на Украине.Авторы документа призвали международные правовые институты рассмотреть вопрос создания отдельной мониторинговой группы с целью объективного изучения и справедливого расследования всех случаев политического преследования на Украине.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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андрей козенко, сергей цеков, украина, в мире

Российские парламентарии потребовали от Киева освободить филолога-русиста

19:56 30.10.2020
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей Козенко потребовали от Украины освободить филолога-русиста Татьяну Кузьмич, задержанную, по их данным, украинскими спецслужбами по подозрению в госизмене.
Сенатор заявил, что преподаватель русского языка и литературы, руководитель херсонской городской общественной организации "Русская национальная община "Русичъ", член Координационного совета организаций российских соотечественников на Украине Татьяна Кузьмич была задержана СБУ в августе этого года.
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"Мы требуем освободить украинского филолога-русиста Татьяну Кузьмич, арестованную по подозрению в госизмене, и призываем международное сообщество остановить произвол на Украине. Это задержание носит исключительно политический характер и является ярким примером жестокого политического преследования по языковой и культурной принадлежности", - сказал РИА Новости Цеков.

Он подчеркнул, что совместно с депутатом Госдумы РФ Андреем Козенко направил обращение в Совет ООН по правам человека, Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ с призывом остановить ущемление прав русскоязычных граждан на Украине.
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"Единственной "виной" Татьяны Кузьмич является ее открытая дружественная позиция по отношению к России и русской культуре, а также ее профессиональная и общественная деятельность, связанная с популяризацией русского языка и литературы, налаживанию культурных связей с РФ", – говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы документа призвали международные правовые институты рассмотреть вопрос создания отдельной мониторинговой группы с целью объективного изучения и справедливого расследования всех случаев политического преследования на Украине.
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