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RT назвал маркировку Twitter материала о выборах в США примером цензуры
RT назвал маркировку Twitter материала о выборах в США примером цензуры
Заместитель главного редактора RТ Анна Белкина назвала маркировку в Twitter материала о выборах в США как "потенциально вводящего в заблуждение" очередным... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:26
2020-10-30T11:43
александр рогаткин
фбр
телеканал rt
телеканал царьград
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заместитель главного редактора RТ Анна Белкина назвала маркировку в Twitter материала о выборах в США как "потенциально вводящего в заблуждение" очередным примером цензуры.В нем шла речь о вопросах, возникающих на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов американских выборов.Это первый отдельный материал RT, маркированный подобным образом, подтвердили в телекомпании.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.До этого Twitter сообщил, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей — постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и дипломатических лидеров. Исключение составят личные аккаунты глав государств.На страницах РИА Новости, РИА Новости Спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", Вести и Вести FM, RT, личной страницы главреда RT Маргариты Симоньян, МИА "Россия сегодня" и других появилась маркировка "Государственное издание, Россия". В пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Facebook начал расследование на основании данных, предоставленных ФБР. Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. Позже российский МИД призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американскому Google видеосервис YouTube заблокировал его аккаунт. Позже в Google пояснили, что это связано с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.
https://ria.ru/20201028/tsenzura-1581889243.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/tsenzura-1581752558.html
https://ria.ru/20201023/volin-1581138434.html
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александр рогаткин, фбр, телеканал rt, телеканал царьград, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, в мире

RT назвал маркировку Twitter материала о выборах в США примером цензуры

10:26 30.10.2020 (обновлено: 11:43 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заместитель главного редактора Анна Белкина назвала маркировку в Twitter материала о выборах в США как "потенциально вводящего в заблуждение" очередным примером цензуры.
В нем шла речь о вопросах, возникающих на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов американских выборов.

"Это уже сотый пример американской цензуры, в этот раз в отношении сюжета RT, который просто и грамотно рассказывает про все то, что сами американские СМИ освещают уже многие месяцы. Но что еще ожидать от людей, которым "российское вмешательство" мерещится даже в рецептах борща", — прокомментировала Белкина РИА Новости.

Это первый отдельный материал RT, маркированный подобным образом, подтвердили в телекомпании.
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До этого Twitter сообщил, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей — постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и дипломатических лидеров. Исключение составят личные аккаунты глав государств.
На страницах РИА Новости, РИА Новости Спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", Вести и Вести FM, RT, личной страницы главреда RT Маргариты Симоньян, МИА "Россия сегодня" и других появилась маркировка "Государственное издание, Россия". В пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.
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Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Facebook начал расследование на основании данных, предоставленных ФБР. Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. Позже российский МИД призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.
В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американскому Google видеосервис YouTube заблокировал его аккаунт. Позже в Google пояснили, что это связано с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".
YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.
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