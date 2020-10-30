https://ria.ru/20201030/ranenye-1582360014.html

В Турции число пострадавших в результате землетрясения превысило 300

В Турции число пострадавших в результате землетрясения превысило 300

Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 321, погибли шесть человек, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:16

2020-10-30T19:16

2020-10-30T19:34

измир

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 321, погибли шесть человек, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.Соболезнования в связи с гибелью людей президенту Турции Тайипу Эрдогану направил Владимир Путин. Российский лидер попросил своего коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.Многие страны региона и мира выразили свою поддержку Турции и объявили о готовности оказать помощь. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека.По данным российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.

измир

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

измир, землетрясение в эгейском море, турция, в мире