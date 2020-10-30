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https://ria.ru/20201030/prankery-1582283300.html
Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"
Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица правозащитницы Греты Тунберг и ее отца Сванте предложили американскому... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:54
2020-10-30T19:19
культура
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кино и сериалы
новости культуры
грета тунберг
алексей столяров (лексус)
дэвид линч
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица правозащитницы Греты Тунберг и ее отца Сванте предложили американскому режиссеру Дэвиду Линчу снять продолжение сериала "Твин Пикс" с Гретой в роли Лоры Палмер. Видео с аудиозаписью пранкеры опубликовали на своем Youtube-канале.Режиссер отвечает, что можно "обсудить это". Затем к беседе подключается "Сванте". Он говорит Линчу, что Грету якобы напугал президент США Дональд Трамп на саммите по климату в Нью-Йорке, сказав, что никому в этом мире помочь нельзя, миром "правят страх и деньги".После режиссер советует "Грете" не бояться и продолжать делать свою работу, говорить то, во что она верит.Ранее Вован и Лексус разыгрывали принца Гарри, композитора Элтона Джона, сенатора США Берни Сандерса и других знаменитостей и политиков.
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, грета тунберг, алексей столяров (лексус), дэвид линч, нью-йорк (город), сша

Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"

14:54 30.10.2020 (обновлено: 19:19 30.10.2020)
 
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица правозащитницы Греты Тунберг и ее отца Сванте предложили американскому режиссеру Дэвиду Линчу снять продолжение сериала "Твин Пикс" с Гретой в роли Лоры Палмер. Видео с аудиозаписью пранкеры опубликовали на своем Youtube-канале.

"Может быть, мы бы сделали продолжение "Твин Пикса". Я бы смогла сыграть молодую Лору Палмер или ее дочь, например? Как вам? Я просто подумала, что это поможет таким образом мне перебороть мои страхи", — предлагает в телефонном разговоре "Грета" Линчу.

Режиссер отвечает, что можно "обсудить это". Затем к беседе подключается "Сванте". Он говорит Линчу, что Грету якобы напугал президент США Дональд Трамп на саммите по климату в Нью-Йорке, сказав, что никому в этом мире помочь нельзя, миром "правят страх и деньги".

"Вау! Но он сказал правду, но мы это изменим! Он правит за счет страха и денег, он интересуется только собой и деньгами, вселяет страх в людей и потом получает контроль над ними, но это так плохо и так разрушительно, и он ведет страну в пропасть и весь мир тоже. Он тот, кого нужно остановить, и в итоге, я думаю, будет огромная явка избирателей на выборах в ноябре, чтобы остановить его. Огромная явка!" — реагирует Линч.

После режиссер советует "Грете" не бояться и продолжать делать свою работу, говорить то, во что она верит.

"Ты играешь очень важную роль в мире. Просто продолжай свою смелую работу. Будет много людей против тебя, но будет еще гораздо, гораздо, гораздо больше людей за тебя. Ты играешь очень важную роль! Держись за свой пистолет, держись за свое оружие!" — говорит Линч.

Ранее Вован и Лексус разыгрывали принца Гарри, композитора Элтона Джона, сенатора США Берни Сандерса и других знаменитостей и политиков.
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КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыГрета ТунбергАлексей Столяров (Лексус)Дэвид ЛинчНью-Йорк (город)США
 
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