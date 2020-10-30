Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"

"Вау! Но он сказал правду, но мы это изменим! Он правит за счет страха и денег, он интересуется только собой и деньгами, вселяет страх в людей и потом получает контроль над ними, но это так плохо и так разрушительно, и он ведет страну в пропасть и весь мир тоже. Он тот, кого нужно остановить, и в итоге, я думаю, будет огромная явка избирателей на выборах в ноябре, чтобы остановить его. Огромная явка!" — реагирует Линч.