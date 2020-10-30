https://ria.ru/20201030/prankery-1582283300.html
Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"
Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица правозащитницы Греты Тунберг и ее отца Сванте предложили американскому... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:54
2020-10-30T14:54
2020-10-30T19:19
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица правозащитницы Греты Тунберг и ее отца Сванте предложили американскому режиссеру Дэвиду Линчу снять продолжение сериала "Твин Пикс" с Гретой в роли Лоры Палмер. Видео с аудиозаписью пранкеры опубликовали на своем Youtube-канале.Режиссер отвечает, что можно "обсудить это". Затем к беседе подключается "Сванте". Он говорит Линчу, что Грету якобы напугал президент США Дональд Трамп на саммите по климату в Нью-Йорке, сказав, что никому в этом мире помочь нельзя, миром "правят страх и деньги".После режиссер советует "Грете" не бояться и продолжать делать свою работу, говорить то, во что она верит.Ранее Вован и Лексус разыгрывали принца Гарри, композитора Элтона Джона, сенатора США Берни Сандерса и других знаменитостей и политиков.
https://ria.ru/20200825/prankery-1576298859.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, грета тунберг, алексей столяров (лексус), дэвид линч, нью-йорк (город), сша