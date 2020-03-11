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2020-03-11T18:41+0300
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Выложена запись розыгрыша российскими пранкерами принца Гарри
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РИА Новости

Выложена запись розыгрыша российскими пранкерами принца Гарри

18:41 11.03.2020
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На YouTube было опубликовано видео с аудиозапиью, на которой российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыгрывают принца Гарри от лица экоактивистки Греты Тунберг и ее отца, сообщает The Sun.
Герцог Сассекский обсудил с шутниками множество вопросов, в том числе объяснил, почему отказался от королевских полномочий вместе с супругой Меган Маркл.

"Это решение было нелегким. Но оно было правильным для нашей семьи. Я хотел защитить моего сына. Думаю, в мире много людей, которые поддержат нас за то, что мы поставили семью на первое место", — говорит принц Гарри.

Подставной папа Греты спросил: отличается ли чем-то обычная жизнь от королевской, на что герцог ответил: "Думаю, она намного лучше".
Пранкеры также обсудили тему экологии. Тем более, что принц поддерживает взгляды Тунберг

"Будущее зависит от молодого поколения. Людей нужно встряхнуть, и единственный способ, на мой взгляд, совершить какие-то экстремальные поступки, — считает представитель королевской семьи Великобритании. — Шок побуждает к действию".

Пранкеры общались с принцем Гарри дважды. Первая беседа состоялась в Новый год, а следующая — в конце января.
Ранее Кузнецов и Столяров разыгрывали композитора Элтона Джона и сенатора США Берни Сандерса и других знаменитостей.
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