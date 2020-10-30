https://ria.ru/20201030/posrednik-1582286555.html
Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте
Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте
Тегеран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что его план поможет достичь устойчивого мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:37
2020-10-30T14:37
2020-10-30T14:50
аббас аракчи
турция
хасан роухани
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
иран
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тегеран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что его план поможет достичь устойчивого мира, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента Ирана, замглавы МИД Аббас Аракчи.Он подчеркнул, что "объясняя" партнерам детали иранской инициативы, Тегеран "очень внимательно отнесся к рассмотрению... сцены конфликта, учел цели двух стран - как Азербайджана, так и Армении".По его словам, "это непросто, так как существует много проблем", в том числе "вмешательство извне региона и со стороны тех, кто не хочет мира в этом регионе". Аракчи не пояснил, о ком именно идет речь, однако ранее он заявил РИА Новости, что в урегулировании могут принимать участие и Россия, и Турция.
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
турция
азербайджан
армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
иран
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-30T14:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аббас аракчи, турция, хасан роухани, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, иран, в мире