Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/posrednik-1582286555.html
Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте
Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте
Тегеран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что его план поможет достичь устойчивого мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:37
2020-10-30T14:50
аббас аракчи
турция
хасан роухани
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582098822_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6be4c95f3af07016dacb244cac16ff6f.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тегеран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что его план поможет достичь устойчивого мира, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента Ирана, замглавы МИД Аббас Аракчи.Он подчеркнул, что "объясняя" партнерам детали иранской инициативы, Тегеран "очень внимательно отнесся к рассмотрению... сцены конфликта, учел цели двух стран - как Азербайджана, так и Армении".По его словам, "это непросто, так как существует много проблем", в том числе "вмешательство извне региона и со стороны тех, кто не хочет мира в этом регионе". Аракчи не пояснил, о ком именно идет речь, однако ранее он заявил РИА Новости, что в урегулировании могут принимать участие и Россия, и Турция.
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
турция
азербайджан
армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-30T14:37
true
PT4M23S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582098822_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_24da1ee73a69735b2da8dc37991f4be5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аббас аракчи, турция, хасан роухани, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, иран, в мире

Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте

14:37 30.10.2020 (обновлено: 14:50 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тегеран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что его план поможет достичь устойчивого мира, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента Ирана, замглавы МИД Аббас Аракчи.

"Учитывая важность этого вопроса и хорошие отношения, которые Исламская Республика Иран поддерживает с двумя странами - с Арменией и Азербайджаном, а также особые условия и чувствительность этого региона, Исламская Республика Иран всегда серьезным образом заявляла о своей готовности содействовать установлению прекращения огня, началу диалога и установлению мира и спокойствия", - заявил Аракчи, отвечая на вопрос, готов ли Иран выступить посредником в урегулировании карабахского конфликта.

Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Он подчеркнул, что "объясняя" партнерам детали иранской инициативы, Тегеран "очень внимательно отнесся к рассмотрению... сцены конфликта, учел цели двух стран - как Азербайджана, так и Армении".

"И спроектировали предложение таким образом, чтобы оно было приемлемым, чтобы влиятельные страны региона смогли принять в нем участие, и надеемся, что этот план проложит путь к устойчивому миру в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Аракчи.

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Не будем равнодушны". На чьей стороне Иран в карабахском конфликте
По его словам, "это непросто, так как существует много проблем", в том числе "вмешательство извне региона и со стороны тех, кто не хочет мира в этом регионе". Аракчи не пояснил, о ком именно идет речь, однако ранее он заявил РИА Новости, что в урегулировании могут принимать участие и Россия, и Турция.

"Усилия и инициативы Исламской Республики Иран не отрицают других инициатив и усилий по урегулированию этого конфликта, но мы убеждены, что у региональных кризисов есть региональное решение", - резюмировал дипломат.

 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАббас АракчиТурцияХасан РоуханиАзербайджанАрменияНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния