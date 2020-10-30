https://ria.ru/20201030/posrednik-1582286555.html

Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте

Иран готов выступить посредником в карабахском конфликте

Тегеран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что его план поможет достичь устойчивого мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:37

2020-10-30T14:37

2020-10-30T14:50

аббас аракчи

турция

хасан роухани

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

иран

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тегеран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что его план поможет достичь устойчивого мира, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента Ирана, замглавы МИД Аббас Аракчи.Он подчеркнул, что "объясняя" партнерам детали иранской инициативы, Тегеран "очень внимательно отнесся к рассмотрению... сцены конфликта, учел цели двух стран - как Азербайджана, так и Армении".По его словам, "это непросто, так как существует много проблем", в том числе "вмешательство извне региона и со стороны тех, кто не хочет мира в этом регионе". Аракчи не пояснил, о ком именно идет речь, однако ранее он заявил РИА Новости, что в урегулировании могут принимать участие и Россия, и Турция.

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

турция

азербайджан

армения

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

иран

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-30T14:37 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аббас аракчи, турция, хасан роухани, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, иран, в мире