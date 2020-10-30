https://ria.ru/20201030/pomosch-1582347184.html

Франция предложила Греции и Турции помощь после землетрясения

Франция предложила Греции и Турции помощь после землетрясения

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил солидарность с народами Греции и Турции после землетрясения и заявил о готовности оказать помощь. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:29

2020-10-30T18:29

2020-10-30T19:19

землетрясение в эгейском море

жан-ив ле дриан

мид франции‎

греция

турция

измир

в мире

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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил солидарность с народами Греции и Турции после землетрясения и заявил о готовности оказать помощь.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем в пятницу, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет шесть, ранены более 200. В Греции, по последним данным, ранения получили четыре человека.

https://ria.ru/20201030/tsunami-1582330698.html

греция

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, жан-ив ле дриан, мид франции‎, греция, турция, измир, в мире