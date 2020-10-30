Франция предложила Греции и Турции помощь после землетрясения
"Сильное землетрясение обрушилось на Турцию и несколько греческих островов в Эгейском море. Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы помочь им", - написал Ле Дриан на своей странице в Twitter.
İzmir'de Umut adlı çocuk enkazdan kurtarıldı. Annesi 'Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben' diye seslendihttps://t.co/cxaY3Of0tN pic.twitter.com/fARRA4gv1v— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.