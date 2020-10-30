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Умер академик РАН Валентин Покровский
Умер академик РАН Валентин Покровский
Российский ученый, инфекционист и академик РАН Валентин Покровский 29 октября умер на 92-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:28
2020-10-30T15:28
2020-10-30T15:28
валентин покровский
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ссср
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский ученый, инфекционист и академик РАН Валентин Покровский 29 октября умер на 92-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.На протяжении 19 лет — с 1987 года — он возглавлял Академию медицинских наук СССР, а затем Российскую академию медицинских наук. В течение 47 лет Покровский руководил Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.Покровский — создатель отечественной школы ученых-инфекционистов и эпидемиологов. Под его руководством было подготовлено около 70 докторских и 140 кандидатских диссертаций, а также опубликовано более 600 научных работ. Помимо этого, он занимал пост председателя Национального научного общества инфекционистов и членом Всесоюзного научно-практического общества микробиологов, эпидемиологов и иммунологов. Ученый был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, II степени, (орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени,) Государственными премиями и премиями Правительства Российской Федерации и благодарностью президента.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин покровский, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ссср, общество