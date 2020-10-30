https://ria.ru/20201030/podderzhka-1582324615.html

В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли

В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли

Второй пакет мер поддержки IT-отрасли появится в ближайшие несколько недель, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:09

2020-10-30T17:09

2020-10-30T17:11

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки IT-отрасли появится в ближайшие несколько недель, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.Министр также отметил повышение спроса на отечественные решения.В июне президент РФ Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр - бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. На основе этих предложений был сформирован первый пакет мер поддержки IT-отрасли.Однако некоторые участники рынка обратили внимание, что прописанные критерии для получения льгот лишают поддержки большинство компаний. В сентябре Шадаев сообщил, что в середине-конце октября планируется представить второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.

https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир путин, экономика