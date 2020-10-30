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В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли
В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли
Второй пакет мер поддержки IT-отрасли появится в ближайшие несколько недель, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:09
2020-10-30T17:11
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки IT-отрасли появится в ближайшие несколько недель, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.Министр также отметил повышение спроса на отечественные решения.В июне президент РФ Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр - бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. На основе этих предложений был сформирован первый пакет мер поддержки IT-отрасли.Однако некоторые участники рынка обратили внимание, что прописанные критерии для получения льгот лишают поддержки большинство компаний. В сентябре Шадаев сообщил, что в середине-конце октября планируется представить второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.
https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html
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россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир путин, экономика

В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли

17:09 30.10.2020 (обновлено: 17:11 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки IT-отрасли появится в ближайшие несколько недель, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы сейчас готовым второй пакет предложений, будем выдвигать, именно для цифровых компаний... Надеемся, что в ближайшие несколько недель", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", отвечая на вопрос, когда может быть представлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли в РФ.

Министр также отметил повышение спроса на отечественные решения.
В июне президент РФ Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр - бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. На основе этих предложений был сформирован первый пакет мер поддержки IT-отрасли.
Однако некоторые участники рынка обратили внимание, что прописанные критерии для получения льгот лишают поддержки большинство компаний. В сентябре Шадаев сообщил, что в середине-конце октября планируется представить второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Владимир ПутинЭкономика
 
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