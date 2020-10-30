https://ria.ru/20201030/oteli-1582113531.html

Эксперт перечислил самые грязные места в гостиничных номерах

Эксперт перечислил самые грязные места в гостиничных номерах

Сотрудники отелей рассказали, какие места в гостиничных номерах могут оказаться самыми грязными, сообщает Express. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:09

2020-10-30T02:09

2020-10-30T02:14

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали, какие места в гостиничных номерах могут оказаться самыми грязными, сообщает Express.Отели по всему миру пересматривают технологии уборки из-за коронавируса. Но, по словам работника гостиницы, который предпочел не называть свое имя, есть несколько мест в номерах, которые могут оказаться довольно грязными.“Стаканы для зубных щеток не всегда моют из-за спешки, часто их просто ополаскивают”, — сообщил сотрудник.Кроме того, чашки, которыми, возможно, не пользовались и они просто стояли в течение некоторого времени, могут иметь слой пыли внутри.Еще один предмет, который часто упускается из виду во время уборки – это пульт от телевизора. Правда, эксперт уточнили, что сейчас эта проблема осталась в прошлом. Отели изменили режимы уборки номера с тех пор, как вновь открылись после приостановки работы.Некоторые “сенсорные зоны” — дверные ручки, выключатели света, телевизионные пульты — теперь подвергаются усиленной дезинфекции.

https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, новости - туризм