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Туризм
https://ria.ru/20201030/oteli-1582113531.html
Эксперт перечислил самые грязные места в гостиничных номерах
Эксперт перечислил самые грязные места в гостиничных номерах
Сотрудники отелей рассказали, какие места в гостиничных номерах могут оказаться самыми грязными, сообщает Express. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:09
2020-10-30T02:14
коронавирус covid-19
туризм
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отели
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новости - туризм
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали, какие места в гостиничных номерах могут оказаться самыми грязными, сообщает Express.Отели по всему миру пересматривают технологии уборки из-за коронавируса. Но, по словам работника гостиницы, который предпочел не называть свое имя, есть несколько мест в номерах, которые могут оказаться довольно грязными.“Стаканы для зубных щеток не всегда моют из-за спешки, часто их просто ополаскивают”, — сообщил сотрудник.Кроме того, чашки, которыми, возможно, не пользовались и они просто стояли в течение некоторого времени, могут иметь слой пыли внутри.Еще один предмет, который часто упускается из виду во время уборки – это пульт от телевизора. Правда, эксперт уточнили, что сейчас эта проблема осталась в прошлом. Отели изменили режимы уборки номера с тех пор, как вновь открылись после приостановки работы.Некоторые “сенсорные зоны” — дверные ручки, выключатели света, телевизионные пульты — теперь подвергаются усиленной дезинфекции.
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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, новости - туризм

Эксперт перечислил самые грязные места в гостиничных номерах

02:09 30.10.2020 (обновлено: 02:14 30.10.2020)
 
© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Depositphotos / DragonImages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали, какие места в гостиничных номерах могут оказаться самыми грязными, сообщает Express.
Отели по всему миру пересматривают технологии уборки из-за коронавируса. Но, по словам работника гостиницы, который предпочел не называть свое имя, есть несколько мест в номерах, которые могут оказаться довольно грязными.
“Стаканы для зубных щеток не всегда моют из-за спешки, часто их просто ополаскивают”, — сообщил сотрудник.
Кроме того, чашки, которыми, возможно, не пользовались и они просто стояли в течение некоторого времени, могут иметь слой пыли внутри.
Еще один предмет, который часто упускается из виду во время уборки – это пульт от телевизора. Правда, эксперт уточнили, что сейчас эта проблема осталась в прошлом. Отели изменили режимы уборки номера с тех пор, как вновь открылись после приостановки работы.
Некоторые “сенсорные зоны” — дверные ручки, выключатели света, телевизионные пульты — теперь подвергаются усиленной дезинфекции.
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