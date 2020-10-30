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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582334487.html
Депутат Рады от оппозиции заявил, что Киев поставляет оружие Баку
Депутат Рады от оппозиции заявил, что Киев поставляет оружие Баку
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что располагает информацией о поставках Киевом оружия в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:45
2020-10-30T17:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
нагорный карабах
верховная рада украины
сша
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что располагает информацией о поставках Киевом оружия в Азербайджан.Депутат разместил скриншот с сайта Flightradar 24. Согласно скриншоту, самолет Boeing 747 – 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Киева 30 октября в 6.22 (7.22 мск). "Готовлю депутатский запрос", - добавил политик.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, нагорный карабах, верховная рада украины, сша, азербайджан, армения, в мире

Депутат Рады от оппозиции заявил, что Киев поставляет оружие Баку

17:45 30.10.2020
 
© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что располагает информацией о поставках Киевом оружия в Азербайджан.

"Мне стало известно, что Украина активно участвует в военном конфликте между Арменией и Турцией с Азербайджаном, на стороне Азербайджана, поставляя туда оружие. Очередной груз от "Укрспецэкспорт" вылетел в Стамбул, а оттуда в Баку, где получатель - МО Азербайджана", - заявил Кива в пятницу в своем Telegram-канале.

Депутат разместил скриншот с сайта Flightradar 24. Согласно скриншоту, самолет Boeing 747 – 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Киева 30 октября в 6.22 (7.22 мск). "Готовлю депутатский запрос", - добавил политик.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОппозиционная платформа - За жизньИлья КиваНагорный КарабахВерховная Рада УкраиныСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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