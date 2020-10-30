https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582334487.html

Депутат Рады от оппозиции заявил, что Киев поставляет оружие Баку

Депутат Рады от оппозиции заявил, что Киев поставляет оружие Баку

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что располагает информацией о поставках Киевом оружия в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:45

2020-10-30T17:45

2020-10-30T17:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

нагорный карабах

верховная рада украины

сша

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что располагает информацией о поставках Киевом оружия в Азербайджан.Депутат разместил скриншот с сайта Flightradar 24. Согласно скриншоту, самолет Boeing 747 – 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Киева 30 октября в 6.22 (7.22 мск). "Готовлю депутатский запрос", - добавил политик.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, нагорный карабах, верховная рада украины, сша, азербайджан, армения, в мире