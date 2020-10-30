Депутат Рады от оппозиции заявил, что Киев поставляет оружие Баку
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что располагает информацией о поставках Киевом оружия в Азербайджан.
"Мне стало известно, что Украина активно участвует в военном конфликте между Арменией и Турцией с Азербайджаном, на стороне Азербайджана, поставляя туда оружие. Очередной груз от "Укрспецэкспорт" вылетел в Стамбул, а оттуда в Баку, где получатель - МО Азербайджана", - заявил Кива в пятницу в своем Telegram-канале.
Депутат разместил скриншот с сайта Flightradar 24. Согласно скриншоту, самолет Boeing 747 – 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Киева 30 октября в 6.22 (7.22 мск). "Готовлю депутатский запрос", - добавил политик.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.