https://ria.ru/20201030/nitstsa-1582392760.html

СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви

СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви

Правоохранительные органы задержали второго человека, который контактировал с совершившим атаку в Ницце, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:43

2020-10-30T23:43

2020-10-30T23:48

кристиан эстрози

тунис (страна)

ницца

вооруженные нападения во франции

франция

в мире

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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали второго человека, который контактировал с совершившим атаку в Ницце, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.В утром пятницу сообщалось о первом задержанном в рамках расследования дела.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.

тунис (страна)

ницца

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, тунис (страна), ницца, вооруженные нападения во франции, франция, в мире