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Террориста из Ниццы ранее арестовывали за применение оружия, сообщили СМИ

Террориста из Ниццы ранее арестовывали за применение оружия, сообщили СМИ

Исполнитель теракта во французской Ницце ранее арестовывался полицией за применение холодного оружия, сообщает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас" со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:29

2020-10-30T17:29

2020-10-30T17:29

кристиан эстрози

эммануэль макрон

тунис (страна)

франция

ницца

в мире

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КАИР, 30 окт – РИА Новости. Исполнитель теракта во французской Ницце ранее арестовывался полицией за применение холодного оружия, сообщает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас" со ссылкой на тунисские судебные органы.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, при задержании он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ, число французских военных увеличат в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

тунис (страна)

франция

ницца

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа полиции на месте теракта в Ницце Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам 2020-10-30T17:29 true PT0M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, эммануэль макрон, тунис (страна), франция, ницца, в мире