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https://ria.ru/20201030/napadenie-1582304598.html
СК возбудил дело о покушении на теракт из-за нападения в Татарстане
СК возбудил дело о покушении на теракт из-за нападения в Татарстане
В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его. Следственный комитет возбудил уголовное дело о... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:43
2020-10-30T20:52
илдус нафиков
мвд татарстана
александр бастрыкин
дмитрий песков
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукмор. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал.Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских.После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой.Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.Покушение на терактВыяснилось, что нападавший — это местный житель 2004 года рождения. Как рассказал источник в правоохранительных органах, при он задержании выкрикивал: "Аллах акбар! Я вас всех убью!"Уголовное дело расследуется по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". На месте происшествия работают следователи и оперативники, они выясняют все обстоятельства произошедшего.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.В Кукмор прибыли министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин и прокурор Илдус Нафиков. Глава республики Рустам Минниханов взял ситуацию на контроль."Мечети не посещал"В администрации Кукморского муниципального района рассказали, что семья подростка приехала в город недавно."Прописки в Татарстане не имеют", — сказал собеседник агентства, назвав ситуацию вопиющей.По данным республиканского Минобразования, устроивший нападение юноша — уроженец Алтайского края, раньше он жил в Нефтекамске. Семья переехала в Кукмор в июле.Подросток окончил девятый класс и получил аттестат об основном общем образовании.В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что местные мечети юноша не посещал. Некоторые СМИ утверждали, что он состоял на учете полиции как склонный к экстремизму, но МВД Татарстана опровергло эти сообщения.Комментарий КремляНекоторые журналисты усмотрели в инциденте в Татарстане связь с событиями во Франции, где накануне выходец из Туниса напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце и убил трех человек. Так, они поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле нападение в Кукморе продолжением инцидента в Ницце.По словам Пескова, никакой связи тут нет."Во Франции события — это французские события, здесь одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление, какая здесь связь-то?" — задался вопросом Песков.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582281223.html
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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане
МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте.
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илдус нафиков, мвд татарстана, александр бастрыкин, дмитрий песков, республика татарстан (татарстан), происшествия

СК возбудил дело о покушении на теракт из-за нападения в Татарстане

16:43 30.10.2020 (обновлено: 20:52 30.10.2020)
 
© Фото : МВД по Республике ТатарстанЗдание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : МВД по Республике Татарстан
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.
Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукмор. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал.
Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских.
"Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", — отметили в МВД.
После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой.
Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Покушение на теракт

Выяснилось, что нападавший — это местный житель 2004 года рождения. Как рассказал источник в правоохранительных органах, при он задержании выкрикивал: "Аллах акбар! Я вас всех убью!"
Уголовное дело расследуется по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". На месте происшествия работают следователи и оперативники, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
В Кукмор прибыли министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин и прокурор Илдус Нафиков. Глава республики Рустам Минниханов взял ситуацию на контроль.
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Центральный аппарат СК расследует нападение на полицию в Татарстане

"Мечети не посещал"

В администрации Кукморского муниципального района рассказали, что семья подростка приехала в город недавно.
"Прописки в Татарстане не имеют", — сказал собеседник агентства, назвав ситуацию вопиющей.
По данным республиканского Минобразования, устроивший нападение юноша — уроженец Алтайского края, раньше он жил в Нефтекамске. Семья переехала в Кукмор в июле.
Подросток окончил девятый класс и получил аттестат об основном общем образовании.
"Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы", — рассказала руководитель пресс-службы Минобразования Алсу Мухаметова.
В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что местные мечети юноша не посещал. Некоторые СМИ утверждали, что он состоял на учете полиции как склонный к экстремизму, но МВД Татарстана опровергло эти сообщения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Комментарий Кремля

Некоторые журналисты усмотрели в инциденте в Татарстане связь с событиями во Франции, где накануне выходец из Туниса напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце и убил трех человек. Так, они поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле нападение в Кукморе продолжением инцидента в Ницце.
По словам Пескова, никакой связи тут нет.
"Очевидно, что там (в Кукморе. — Прим. ред.) какие-то криминальные следы. Абсолютно криминальное преступление, наверняка там будут следственные действия, но, по-моему, там все очевидно", — сказал он, добавив, что в Кремле "не следственные органы, не полиция".
"Во Франции события — это французские события, здесь одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление, какая здесь связь-то?" — задался вопросом Песков.
 
Илдус НафиковМВД ТатарстанаАлександр БастрыкинДмитрий ПесковРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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