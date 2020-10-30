https://ria.ru/20201030/napadenie-1582304598.html

СК возбудил дело о покушении на теракт из-за нападения в Татарстане

СК возбудил дело о покушении на теракт из-за нападения в Татарстане

В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его. Следственный комитет возбудил уголовное дело о... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:43

2020-10-30T16:43

2020-10-30T20:52

илдус нафиков

мвд татарстана

александр бастрыкин

дмитрий песков

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукмор. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал.Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских.После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой.Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.Покушение на терактВыяснилось, что нападавший — это местный житель 2004 года рождения. Как рассказал источник в правоохранительных органах, при он задержании выкрикивал: "Аллах акбар! Я вас всех убью!"Уголовное дело расследуется по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". На месте происшествия работают следователи и оперативники, они выясняют все обстоятельства произошедшего.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.В Кукмор прибыли министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин и прокурор Илдус Нафиков. Глава республики Рустам Минниханов взял ситуацию на контроль."Мечети не посещал"В администрации Кукморского муниципального района рассказали, что семья подростка приехала в город недавно."Прописки в Татарстане не имеют", — сказал собеседник агентства, назвав ситуацию вопиющей.По данным республиканского Минобразования, устроивший нападение юноша — уроженец Алтайского края, раньше он жил в Нефтекамске. Семья переехала в Кукмор в июле.Подросток окончил девятый класс и получил аттестат об основном общем образовании.В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что местные мечети юноша не посещал. Некоторые СМИ утверждали, что он состоял на учете полиции как склонный к экстремизму, но МВД Татарстана опровергло эти сообщения.Комментарий КремляНекоторые журналисты усмотрели в инциденте в Татарстане связь с событиями во Франции, где накануне выходец из Туниса напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце и убил трех человек. Так, они поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле нападение в Кукморе продолжением инцидента в Ницце.По словам Пескова, никакой связи тут нет."Во Франции события — это французские события, здесь одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление, какая здесь связь-то?" — задался вопросом Песков.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582281223.html

https://ria.ru/20201002/kriminal-1578089469.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте. 2020-10-30T16:43 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илдус нафиков, мвд татарстана, александр бастрыкин, дмитрий песков, республика татарстан (татарстан), происшествия