https://ria.ru/20201030/nalogi-1582232478.html

Инвесторам в Ивановской области предоставят инвестналоговый вычет

Инвесторам в Ивановской области предоставят инвестналоговый вычет

Предприятия и организации в Ивановской области смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, соответствующий закон подписал губернатор региона... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:00

2020-10-30T11:00

2020-10-30T11:00

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 30 окт – РИА Новости. Предприятия и организации в Ивановской области смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, соответствующий закон подписал губернатор региона Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Новую меру поддержки бизнеса накануне поддержали региональные законодатели. Принятию закона по инициативе главы региона предшествовали консультации с предпринимательским сообществом: какими будут параметры налогового вычета, кому он будет предоставлен и на каких условиях определяли совместно. Инвестиционный налоговый вычет будет действовать на территории региона до 1 января 2028 года", – сказал собеседник агентства.По его словам, на сегодняшний день в регионе установлена ставка налога на прибыль в размере 20%, из которых 17% подлежит уплате в областной бюджет и 3% - в федеральный. Закон предусматривает снижение ставки налога на прибыль в областной бюджет до 5% и в федеральный - до 0%."Входным порогом" для инвесторов станет осуществление капитальных вложений в Ивановской области в размере не менее 50 миллионов рублей за последние два года. Среди соседних регионов это один из самых низких "порогов" для инвестиционного налогового вычета, что позволит малым и средним компаниям региона также воспользоваться новой мерой поддержки. "Такой закон – это возможность по ряду инвестпроектов понизить ставку налога на прибыль с 20 до 5 процентов. Важно, что федеральное законодательство даёт нам возможность по таким проектам две трети выпадающих региональных доходов компенсировать. То есть, здесь мы двух зайцев убиваем – и инвесторам хорошо, и с другой стороны, бюджет не так страдает от недополученных доходов", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20201022/nalogi-1580996826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский