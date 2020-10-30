https://ria.ru/20201030/mutatsii-1582333486.html
Вирусолог рассказал, чем "полезны" мутации коронавируса
Вирусолог рассказал, чем "полезны" мутации коронавируса
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил в разговоре с "Вечерней Москвой", как новые мутации коронавируса могут "помочь" людям. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:42
2020-10-30T17:42
2020-10-30T20:55
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил в разговоре с "Вечерней Москвой", как новые мутации коронавируса могут "помочь" людям.По словам медика, эволюция COVID-19 происходит из-за того, что инфекции необходимо "приспособиться" к популяции, а не убить своих носителей."Вирус пойдет на смягчение: это ему выгодно. И возникнуть он может в любой стране — в Белоруссии, в России и так далее. Там, где ему легко живется, там он легко распространится", — сказал Альтштейн.Он также подчеркнул, что, несмотря на изменения вируса, вакцина останется надежным средством борьбы с ним."К счастью, размножается не тот вирус, который хорошо убивает", — резюмировал медик.Альтштейн отметил, что мутации коронавируса оказывают своеобразную помощь наряду с вакцинами и средствами защиты. Без появления новых вариаций COVID-19, по его мнению, человечеству "может прийтись несладко".Ранее группа европейских ученых сообщила о появлении нового вида коронавируса. Мутацию обнаружили в Испании, ее назвали 20A.EU1. В России случаев этой вариации вируса зафиксировано не было.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/serdtse-1582171542.html
https://ria.ru/20201030/simptom-1582289143.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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