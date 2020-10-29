https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582088631.html

Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

Международная группа ученых из Испании и Швейцарии сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:41

2020-10-29T14:41

2020-10-29T15:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

эммануэль макрон

аргентина

воз

университет джонса хопкинса

норвегия

испания

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Международная группа ученых из Испании и Швейцарии сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19. Об этом говорится в препринте статьи, опубликованной на портале medrxiv.Отмечается, что этот вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Кроме того, он также распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. Его также идентифицировали в Гонконге и Новой Зеландии. В статье отмечается, что вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Кроме того, команда исследователей работает над выяснением, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.Как пояснил Financial Times руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт, до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. Однако она отметила: пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией. По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее. "Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом", — пояснила ученый.Также ученые пришли к выводу, что "рискованное поведение" отдыхающих привело к распространению варианта этого вируса.Накануне в Германии со 2 ноября и до конца месяца ввели "ограниченный карантин", связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Президент Франции Эммануэль Макрон также ввел с 30 октября на территории всей страны режим самоизоляции, который продлится до 1 декабря.Всего, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 43,7 миллиона случаев коронавируса, а умерли более 1,16 миллиона человек. Больше всего заболевших, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах, далее следуют Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, далее следуют Франция, Аргентина, Испания, Колумбия и Великобритания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/produkty-1581876921.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

россия

аргентина

норвегия

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, эммануэль макрон, аргентина, воз, университет джонса хопкинса, норвегия, испания, в мире