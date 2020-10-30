ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВерующий во время молитвы в Московской соборной мечети
КАИР, 30 окт – РИА Новости. Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, сообщает со ссылкой на заявление организации портал издания "Аль-Ахрам".
Заседание Арабского парламента прошло в четверг в штаб-квартире Лиги арабских государства в Каире.
"Арабский парламент призвал международное сообщество, ООН… противостоять злонамеренным кампаниям против великого посланника Мухаммеда и призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка ислама, ислама и мусульман", - говорится в заявлении парламента.
Ранее с таким же требованием – "ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда, ислама и мусульман" – в адрес мирового сообщества обратился шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.
Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицейскими в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.
В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл Макрон.