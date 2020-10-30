https://ria.ru/20201030/musulmane-1582195645.html

ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман

ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман

Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T00:29

2020-10-30T00:29

2020-10-30T00:29

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

лига арабских государств

каир (город)

ницца

оон

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572397802_0:136:3157:1912_1400x0_80_0_0_8200a818105103e23c67bea04d6532ad.jpg

КАИР, 30 окт – РИА Новости. Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, сообщает со ссылкой на заявление организации портал издания "Аль-Ахрам".Заседание Арабского парламента прошло в четверг в штаб-квартире Лиги арабских государства в Каире.Ранее с таким же требованием – "ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда, ислама и мусульман" – в адрес мирового сообщества обратился шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицейскими в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл Макрон.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

каир (город)

ницца

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, лига арабских государств, каир (город), ницца, оон, париж, в мире