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https://ria.ru/20201030/musulmane-1582195645.html
ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:29
2020-10-30T00:29
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
лига арабских государств
каир (город)
ницца
оон
париж
в мире
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КАИР, 30 окт – РИА Новости. Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, сообщает со ссылкой на заявление организации портал издания "Аль-Ахрам".Заседание Арабского парламента прошло в четверг в штаб-квартире Лиги арабских государства в Каире.Ранее с таким же требованием – "ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда, ислама и мусульман" – в адрес мирового сообщества обратился шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицейскими в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл Макрон.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
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вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, лига арабских государств, каир (город), ницца, оон, париж, в мире

ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман

00:29 30.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВерующий во время молитвы в Московской соборной мечети
Верующий во время молитвы в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 30 окт – РИА Новости. Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, сообщает со ссылкой на заявление организации портал издания "Аль-Ахрам".
Заседание Арабского парламента прошло в четверг в штаб-квартире Лиги арабских государства в Каире.
"Арабский парламент призвал международное сообщество, ООН… противостоять злонамеренным кампаниям против великого посланника Мухаммеда и призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка ислама, ислама и мусульман", - говорится в заявлении парламента.
Ранее с таким же требованием – "ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда, ислама и мусульман" – в адрес мирового сообщества обратился шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.
Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицейскими в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментируя трагедию в пригороде Парижа, президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл Макрон.
 
Вооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронЛига арабских государствКаир (город)НиццаООНПарижВ мире
 
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