https://ria.ru/20201030/mrot-1582267975.html

"Справедливая Россия" призвала поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

"Справедливая Россия" призвала поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов призывает как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до "приемлемых значений", а... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:29

2020-10-30T13:29

2020-10-30T13:29

сергей миронов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов призывает как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до "приемлемых значений", а именно до 50-60 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба лидера СР.Он пояснил, что к проблеме низкого уровня МРОТ и новой методики его расчета его заставили вернуться свежие данные Росстата. "Половина семей в России могут позволить себе только еду и одежду, в аналогичном материальном положении находится две трети молодых семей, а также две трети пенсионеров. Новая методика, которую предлагает Минтруд, законсервирует этот чудовищный уровень бедности еще на пять лет", - пояснил лидер СР.Политик напомнил, что предложение Минтруда сводится к тому, чтобы зафиксировать МРОТ на уровне 42% от медианной зарплаты с возможностью пересмотреть это соотношение только через пять лет.Также он добавил, что методика расчета МРОТ, "которой пытается подражать наше министерство труда, на самом деле сложнее: она работает в странах, где численность среднего класса выше 50% населения".Ранее Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в среду принял решение поддержать правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и рекомендовать нижней палате парламента принять его в первом чтении. Согласно опубликованному в базе календарю работы Госдумы, первое чтение законопроекта запланировано на 10 ноября. В сентябре правительство внесло в ГД проект о расчете минимального размера оплаты труда, исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее. Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

https://ria.ru/20201028/mrot-1581979283.html

https://ria.ru/20200915/risk-1577267280.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, федеральная служба государственной статистики (росстат), справедливая россия, госдума рф, общество