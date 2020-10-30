https://ria.ru/20201030/most-1582316222.html

В Вологодской области открыли движение по мосту через реку Шексну

В Вологодской области открыли движение по мосту через реку Шексну

В Вологодской области в пятницу открыто движение по четырехполосному мосту через реку Шексну, который является частью автодороги А-114 на Санкт-Петербург и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:47

2020-10-30T16:47

2020-10-30T16:47

вологодская область

череповец

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 30 окт – РИА Новости. В Вологодской области в пятницу открыто движение по четырехполосному мосту через реку Шексну, который является частью автодороги А-114 на Санкт-Петербург и соединяет Вологду и Череповец, сообщает пресс-служба правительства региона."Это самая загруженная трасса в Вологодской области, пиковая загрузка – больше 40 тысяч автомобилей в сутки. Два года назад в поселке Шексна по поручению президента РФ стартовали работы по расширению этой трассы до четырех полос. Для этого было необходимо построить новый мост длиной 290 метров, шесть километров трассы, новую двухуровневую развязку с разворотными кольцами, пешеходные переходы", — сказал губернатор Олег Кувшинников, открывая движение по мосту.Расширение моста и трассы у поселка Шексна – один из этапов реконструкции 120-километрового участка автодороги А-114 "Вологда-Новая Ладога", соединяющего Вологду и Череповец, и на большинстве участков имеющей сейчас двухполосное движение.Одновременно в этом году приступили к расширению до четырех полос двух участков дороги в Вологодском и Шекснинском районах общей протяженностью 21 километр. Полностью закончить реконструкцию трассы от Вологды до Череповца планируется к 2028 году.

https://ria.ru/20201016/podderzhka-1580155847.html

череповец

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

череповец, вологодская область, олег кувшинников