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Вологодская область
https://ria.ru/20201030/most-1582316222.html
В Вологодской области открыли движение по мосту через реку Шексну
В Вологодской области открыли движение по мосту через реку Шексну
В Вологодской области в пятницу открыто движение по четырехполосному мосту через реку Шексну, который является частью автодороги А-114 на Санкт-Петербург и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:47
2020-10-30T16:47
вологодская область
череповец
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 30 окт – РИА Новости. В Вологодской области в пятницу открыто движение по четырехполосному мосту через реку Шексну, который является частью автодороги А-114 на Санкт-Петербург и соединяет Вологду и Череповец, сообщает пресс-служба правительства региона."Это самая загруженная трасса в Вологодской области, пиковая загрузка – больше 40 тысяч автомобилей в сутки. Два года назад в поселке Шексна по поручению президента РФ стартовали работы по расширению этой трассы до четырех полос. Для этого было необходимо построить новый мост длиной 290 метров, шесть километров трассы, новую двухуровневую развязку с разворотными кольцами, пешеходные переходы", — сказал губернатор Олег Кувшинников, открывая движение по мосту.Расширение моста и трассы у поселка Шексна – один из этапов реконструкции 120-километрового участка автодороги А-114 "Вологда-Новая Ладога", соединяющего Вологду и Череповец, и на большинстве участков имеющей сейчас двухполосное движение.Одновременно в этом году приступили к расширению до четырех полос двух участков дороги в Вологодском и Шекснинском районах общей протяженностью 21 километр. Полностью закончить реконструкцию трассы от Вологды до Череповца планируется к 2028 году.
https://ria.ru/20201016/podderzhka-1580155847.html
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череповец, вологодская область, олег кувшинников

В Вологодской области открыли движение по мосту через реку Шексну

16:47 30.10.2020
 
© Фото : Правительство Вологодской областиАвтомобильное движение по четырехполосному мосту через реку Шексну в Вологодской области
Автомобильное движение по четырехполосному мосту через реку Шексну в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Правительство Вологодской области
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ВОЛОГДА, 30 окт – РИА Новости. В Вологодской области в пятницу открыто движение по четырехполосному мосту через реку Шексну, который является частью автодороги А-114 на Санкт-Петербург и соединяет Вологду и Череповец, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это самая загруженная трасса в Вологодской области, пиковая загрузка – больше 40 тысяч автомобилей в сутки. Два года назад в поселке Шексна по поручению президента РФ стартовали работы по расширению этой трассы до четырех полос. Для этого было необходимо построить новый мост длиной 290 метров, шесть километров трассы, новую двухуровневую развязку с разворотными кольцами, пешеходные переходы", — сказал губернатор Олег Кувшинников, открывая движение по мосту.
Расширение моста и трассы у поселка Шексна – один из этапов реконструкции 120-километрового участка автодороги А-114 "Вологда-Новая Ладога", соединяющего Вологду и Череповец, и на большинстве участков имеющей сейчас двухполосное движение.
Одновременно в этом году приступили к расширению до четырех полос двух участков дороги в Вологодском и Шекснинском районах общей протяженностью 21 километр. Полностью закончить реконструкцию трассы от Вологды до Череповца планируется к 2028 году.
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Вологодская областьЧереповецВологодская областьОлег Кувшинников
 
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