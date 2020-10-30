https://ria.ru/20201030/mirotvortsy-1582316099.html

Пашинян назвал размещение российских миротворцев в Карабахе приемлемым

Пашинян назвал размещение российских миротворцев в Карабахе приемлемым

Армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью ряду европейских СМИ, что Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика согласны с присутствием... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:39

2020-10-30T16:39

2020-10-30T17:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью ряду европейских СМИ, что Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика согласны с присутствием российских миротворцев зоне конфликта.По его словам, вопрос о вмешательстве Москвы в конфликт нужно рассматривать с разных точек зрения. "Есть Москва, которая является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и есть Москва - стратегический партнер Армении", - сказал Пашинян в интервью Telegraph, European Post, Foreign Policy, Tageblatt и Il Gеornale. По его словам, Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ является посредником и должна действовать "в логике балансирования".По его словам, что касается стратегического партнерства Еревана с Москвой, то "российские коллеги заявили, что в случае реальной угрозы территориальной целостности Армении они выполнят свои союзнические обязательства, в том числе военные".Как заявил ранее журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, в Нагорном Карабахе должны быть развернуты миротворцы для контроля сохранения режима прекращения огня.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-30T16:39 true PT4M23S

Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья" Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья", на заседании клуба "Валдай" 2020-10-30T16:39 true PT1M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире