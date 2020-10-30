https://ria.ru/20201030/migratsiya-1582276677.html

ЕС стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, считает эксперт

ЕС стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, считает эксперт

Евросоюзу стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, а также действовать на упреждение терроризма, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:57

2020-10-30T13:57

2020-10-30T14:09

вооруженные нападения во франции

кристиан эстрози

эммануэль макрон

ближний восток

мгимо

евросоюз

ницца

париж

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, а также действовать на упреждение терроризма, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Эксперт напомнил, что определенные изменения в европейское миграционное законодательство уже были привнесены, причем осуществлять это непросто, так как требуется согласие всех членов ЕС. "У них есть так называемый "Дублинский протокол" 1990 года, в который они внесли несколько изменений, который как раз затрагивает процедуру предоставления убежища, но как мы видим, в нынешних условиях, может быть, стоит задуматься об ужесточении этого регламента и принятии каких-то более эффективных мер", - сказал он.Однако проблема терроризма не решается только изменением миграционного законодательства, отметил Топорнин. Причем, по его словам, зачастую главная угроза проистекает не из приезжающих мигрантов – до происшествия в Ницце были теракты, которые осуществляли мигранты первой или второй волны, или люди, имеющие гражданство европейских стран.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.По мнению эксперта, европейские миграционные и пограничные службы должны сейчас руководствоваться больше уже вопросами перспективной безопасности, потому что так или иначе теракты осуществляются приезжими. "Видимо, нужно как-то адаптировать и правозащитное законодательство, привнося в него элементы перспективной террористической угрозы, потому что права человека нужно защищать в том числе от терроризма", - добавил он."Индивидуальный терроризм контролировать практически невозможно, потому что он возникает без какой-либо логики, без какой-либо объективной причины", - отметил эксперт. По его мнению, одним из ключевых факторов является влияние на людей фанатизма и радикализма, в том числе через соцсети.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20200713/1574279909.html

https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html

https://ria.ru/20200713/1574262853.html

ближний восток

ницца

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, эммануэль макрон, ближний восток, мгимо, евросоюз, ницца, париж, в мире