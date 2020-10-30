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https://ria.ru/20201030/migratsiya-1582276677.html
ЕС стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, считает эксперт
ЕС стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, считает эксперт
Евросоюзу стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, а также действовать на упреждение терроризма, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:57
2020-10-30T14:09
вооруженные нападения во франции
кристиан эстрози
эммануэль макрон
ближний восток
мгимо
евросоюз
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, а также действовать на упреждение терроризма, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Эксперт напомнил, что определенные изменения в европейское миграционное законодательство уже были привнесены, причем осуществлять это непросто, так как требуется согласие всех членов ЕС. "У них есть так называемый "Дублинский протокол" 1990 года, в который они внесли несколько изменений, который как раз затрагивает процедуру предоставления убежища, но как мы видим, в нынешних условиях, может быть, стоит задуматься об ужесточении этого регламента и принятии каких-то более эффективных мер", - сказал он.Однако проблема терроризма не решается только изменением миграционного законодательства, отметил Топорнин. Причем, по его словам, зачастую главная угроза проистекает не из приезжающих мигрантов – до происшествия в Ницце были теракты, которые осуществляли мигранты первой или второй волны, или люди, имеющие гражданство европейских стран.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.По мнению эксперта, европейские миграционные и пограничные службы должны сейчас руководствоваться больше уже вопросами перспективной безопасности, потому что так или иначе теракты осуществляются приезжими. "Видимо, нужно как-то адаптировать и правозащитное законодательство, привнося в него элементы перспективной террористической угрозы, потому что права человека нужно защищать в том числе от терроризма", - добавил он."Индивидуальный терроризм контролировать практически невозможно, потому что он возникает без какой-либо логики, без какой-либо объективной причины", - отметил эксперт. По его мнению, одним из ключевых факторов является влияние на людей фанатизма и радикализма, в том числе через соцсети.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20200713/1574279909.html
https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html
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вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, эммануэль макрон, ближний восток, мгимо, евросоюз, ницца, париж, в мире

ЕС стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, считает эксперт

13:57 30.10.2020 (обновлено: 14:09 30.10.2020)
 
© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Yves Herman
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, а также действовать на упреждение терроризма, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Эксперт напомнил, что определенные изменения в европейское миграционное законодательство уже были привнесены, причем осуществлять это непросто, так как требуется согласие всех членов ЕС. "У них есть так называемый "Дублинский протокол" 1990 года, в который они внесли несколько изменений, который как раз затрагивает процедуру предоставления убежища, но как мы видим, в нынешних условиях, может быть, стоит задуматься об ужесточении этого регламента и принятии каких-то более эффективных мер", - сказал он.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
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Страны ЕС и Северной Африки обсудили борьбу с нелегальной миграцией
Однако проблема терроризма не решается только изменением миграционного законодательства, отметил Топорнин. Причем, по его словам, зачастую главная угроза проистекает не из приезжающих мигрантов – до происшествия в Ницце были теракты, которые осуществляли мигранты первой или второй волны, или люди, имеющие гражданство европейских стран.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
"Наивно ожидать, что однажды Евросоюз закроет свои границы для прибывающих людей, потому что экономика ЕС, особенно старых государств-членов, где население потихоньку стареет и требуются молодые рабочие руки, будет привлекать рабочую силу", - сказал он.
По мнению эксперта, европейские миграционные и пограничные службы должны сейчас руководствоваться больше уже вопросами перспективной безопасности, потому что так или иначе теракты осуществляются приезжими. "Видимо, нужно как-то адаптировать и правозащитное законодательство, привнося в него элементы перспективной террористической угрозы, потому что права человека нужно защищать в том числе от терроризма", - добавил он.
Эммануэль Макрон во время выступления после победы на выборах президента в Париже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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"Индивидуальный терроризм контролировать практически невозможно, потому что он возникает без какой-либо логики, без какой-либо объективной причины", - отметил эксперт. По его мнению, одним из ключевых факторов является влияние на людей фанатизма и радикализма, в том числе через соцсети.
"Правоохранительным органам нужно действовать на упреждение, а они действуют постфактум. Надо выявлять сети, выявлять зачинщиков и подстрекателей, которые могут из других стран подстрекать людей через соцсети", - подчеркнул эксперт.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
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После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
 
Вооруженные нападения во ФранцииКристиан ЭстрозиЭммануэль МакронБлижний ВостокМГИМОЕвросоюзНиццаПарижВ мире
 
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