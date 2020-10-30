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https://ria.ru/20201030/mh17-1582358155.html
Подозреваемый по делу MH17 отрицает контакты с российскими военными
Подозреваемый по делу MH17 отрицает контакты с российскими военными
Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что не общался ни с кем в Минобороны... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:06
2020-10-30T19:06
россия
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
нидерланды
украина
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что не общался ни с кем в Минобороны РФ и курской зенитно-ракетной бригаде по поводу ЗРК "Бук" ни до, ни после авиакатастрофы."Я могу ответственно заявить и даже на полиграфе это подтвердить, что ни с кем из министерства обороны РФ по вопросу "Боинга" или "Бука" ни до трагедии, ни после трагедии, ни через год, ни через два не общался. Из курской зенитно-ракетной бригады, которой приписывают этот "Бук", я не общался ни с офицерами, ни с прапорщиками, ни с солдатами, ни с сержантами... Ни с кем, от слова совсем", - сказал Дубинский в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.Как сообщали в ССГ, Дубинский якобы руководил Главным разведывательным управлением (ГРУ) в самопровозглашенной ДНР, имел позывной "Хмурый".Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html
https://ria.ru/20201018/mh17-1580350921.html
https://ria.ru/20200928/krushenie-1577876930.html
россия
нидерланды
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россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, украина, в мире

Подозреваемый по делу MH17 отрицает контакты с российскими военными

19:06 30.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой областиКрушение малайзийского Boeing на Украине
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой областиКрушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что не общался ни с кем в Минобороны РФ и курской зенитно-ракетной бригаде по поводу ЗРК "Бук" ни до, ни после авиакатастрофы.
"Я могу ответственно заявить и даже на полиграфе это подтвердить, что ни с кем из министерства обороны РФ по вопросу "Боинга" или "Бука" ни до трагедии, ни после трагедии, ни через год, ни через два не общался. Из курской зенитно-ракетной бригады, которой приписывают этот "Бук", я не общался ни с офицерами, ни с прапорщиками, ни с солдатами, ни с сержантами... Ни с кем, от слова совсем", - сказал Дубинский в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
18:34
Подозреваемый по делу MH17 рассказал, где был "Бук" ВСУ в день катастрофы
Как сообщали в ССГ, Дубинский якобы руководил Главным разведывательным управлением (ГРУ) в самопровозглашенной ДНР, имел позывной "Хмурый".
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 13:42
Принуждение европейцев к взаимоуважительному диалогу с Россией началось
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 12:09
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук"
 
РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыУкраинаВ мире
 
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