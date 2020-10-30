Власти Москвы ответили на слова заместителя главного муфтия о мечетях

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы поддерживают связь с руководством мусульманских организаций по самым разным вопросам, в том числе и о предоставлении помещений, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире радио "Говорит Москва" заявил, что большее количество мечетей в столице приведет к уменьшению числа радикалов."Мы постоянно общаемся с руководством мусульманских организаций по самым разным актуальным вопросам, в том числе и по вопросам предоставления помещений. Общение с муфтиями происходит почти ежедневно", - сказал Сучков.Виталий Сучков заявил РИА Новости, что не видит связи между количеством мечетей в городе и числом террористических актов."Я не вижу связи между количеством мечетей и числом террористических актов, этой связи практически не существует. За последние годы в крупных городах Европы произошли террористические акты. Возьмем последний: в Ницце, по открытым данным, действует 15 мусульманских мечетей и молельных домов. И что это изменило? Мне кажется неправильным связывать количество мечетей и количество террористов" - сообщил Сучков.Он напомнил, что в Москве действует 4 мечети и еще 15 молитвенных помещений."Эти помещения либо арендуют, либо находятся в собственности или даны Москвой в безвозмездное пользование", - добавил он.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы поддерживают связь с руководством мусульманских организаций по самым разным вопросам, в том числе и о предоставлении помещений, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире радио "Говорит Москва" заявил, что большее количество мечетей в столице приведет к уменьшению числа радикалов.
"Мы постоянно общаемся с руководством мусульманских организаций по самым разным актуальным вопросам, в том числе и по вопросам предоставления помещений. Общение с муфтиями происходит почти ежедневно", - сказал Сучков.
Виталий Сучков заявил РИА Новости, что не видит связи между количеством мечетей в городе и числом террористических актов.
"Я не вижу связи между количеством мечетей и числом террористических актов, этой связи практически не существует. За последние годы в крупных городах Европы произошли террористические акты. Возьмем последний: в Ницце, по открытым данным, действует 15 мусульманских мечетей и молельных домов. И что это изменило? Мне кажется неправильным связывать количество мечетей и количество террористов" - сообщил Сучков.
Он напомнил, что в Москве действует 4 мечети и еще 15 молитвенных помещений.
"Эти помещения либо арендуют, либо находятся в собственности или даны Москвой в безвозмездное пользование", - добавил он.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
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