https://ria.ru/20201030/mechet-1582317449.html

Власти Москвы ответили на слова заместителя главного муфтия о мечетях

Власти Москвы ответили на слова заместителя главного муфтия о мечетях

Власти Москвы поддерживают связь с руководством мусульманских организаций по самым разным вопросам, в том числе и о предоставлении помещений, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:44

2020-10-30T16:44

2020-10-30T17:15

религия и мировоззрение

вооруженные нападения во франции

новости - религия и мировоззрение

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы поддерживают связь с руководством мусульманских организаций по самым разным вопросам, в том числе и о предоставлении помещений, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире радио "Говорит Москва" заявил, что большее количество мечетей в столице приведет к уменьшению числа радикалов."Мы постоянно общаемся с руководством мусульманских организаций по самым разным актуальным вопросам, в том числе и по вопросам предоставления помещений. Общение с муфтиями происходит почти ежедневно", - сказал Сучков.Виталий Сучков заявил РИА Новости, что не видит связи между количеством мечетей в городе и числом террористических актов."Я не вижу связи между количеством мечетей и числом террористических актов, этой связи практически не существует. За последние годы в крупных городах Европы произошли террористические акты. Возьмем последний: в Ницце, по открытым данным, действует 15 мусульманских мечетей и молельных домов. И что это изменило? Мне кажется неправильным связывать количество мечетей и количество террористов" - сообщил Сучков.Он напомнил, что в Москве действует 4 мечети и еще 15 молитвенных помещений."Эти помещения либо арендуют, либо находятся в собственности или даны Москвой в безвозмездное пользование", - добавил он.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

https://realty.ria.ru/20201030/mechet-1582319098.html

https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, новости - религия и мировоззрение, москва