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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/mechet-1582317449.html
Власти Москвы ответили на слова заместителя главного муфтия о мечетях
Власти Москвы ответили на слова заместителя главного муфтия о мечетях
Власти Москвы поддерживают связь с руководством мусульманских организаций по самым разным вопросам, в том числе и о предоставлении помещений, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:44
2020-10-30T17:15
религия и мировоззрение
вооруженные нападения во франции
новости - религия и мировоззрение
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы поддерживают связь с руководством мусульманских организаций по самым разным вопросам, в том числе и о предоставлении помещений, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире радио "Говорит Москва" заявил, что большее количество мечетей в столице приведет к уменьшению числа радикалов."Мы постоянно общаемся с руководством мусульманских организаций по самым разным актуальным вопросам, в том числе и по вопросам предоставления помещений. Общение с муфтиями происходит почти ежедневно", - сказал Сучков.Виталий Сучков заявил РИА Новости, что не видит связи между количеством мечетей в городе и числом террористических актов."Я не вижу связи между количеством мечетей и числом террористических актов, этой связи практически не существует. За последние годы в крупных городах Европы произошли террористические акты. Возьмем последний: в Ницце, по открытым данным, действует 15 мусульманских мечетей и молельных домов. И что это изменило? Мне кажется неправильным связывать количество мечетей и количество террористов" - сообщил Сучков.Он напомнил, что в Москве действует 4 мечети и еще 15 молитвенных помещений."Эти помещения либо арендуют, либо находятся в собственности или даны Москвой в безвозмездное пользование", - добавил он.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
https://realty.ria.ru/20201030/mechet-1582319098.html
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вооруженные нападения во франции, новости - религия и мировоззрение, москва

Власти Москвы ответили на слова заместителя главного муфтия о мечетях

16:44 30.10.2020 (обновлено: 17:15 30.10.2020)
 
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы поддерживают связь с руководством мусульманских организаций по самым разным вопросам, в том числе и о предоставлении помещений, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире радио "Говорит Москва" заявил, что большее количество мечетей в столице приведет к уменьшению числа радикалов.
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
16:52Религия и мировоззрение
Власти Москвы рассматривают одну заявку на строительство мечети
"Мы постоянно общаемся с руководством мусульманских организаций по самым разным актуальным вопросам, в том числе и по вопросам предоставления помещений. Общение с муфтиями происходит почти ежедневно", - сказал Сучков.
Виталий Сучков заявил РИА Новости, что не видит связи между количеством мечетей в городе и числом террористических актов.
"Я не вижу связи между количеством мечетей и числом террористических актов, этой связи практически не существует. За последние годы в крупных городах Европы произошли террористические акты. Возьмем последний: в Ницце, по открытым данным, действует 15 мусульманских мечетей и молельных домов. И что это изменило? Мне кажется неправильным связывать количество мечетей и количество террористов" - сообщил Сучков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
12:51Религия и мировоззрение
В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией
Он напомнил, что в Москве действует 4 мечети и еще 15 молитвенных помещений.
"Эти помещения либо арендуют, либо находятся в собственности или даны Москвой в безвозмездное пользование", - добавил он.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
 
Религия и мировоззрениеВооруженные нападения во ФранцииНовости - Религия и мировоззрениеМосква
 
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