https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582389615.html

В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:03

2020-10-30T23:03

2020-10-30T23:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581274968_0:215:2814:1798_1400x0_80_0_0_06c973002d95d8320264fe7fbf8e66c6.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 55 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 6768 человек.Накануне сообщалось о 69 умерших.По данным оперативного штаба на утро пятницы, за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на рекордные 18 283.Наибольшее число заражений в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 524. За все время в стране зарегистрировали 1 599 976 случаев заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество