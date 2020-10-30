https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582389615.html
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 55 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:03
2020-10-30T23:03
2020-10-30T23:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 55 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 6768 человек.Накануне сообщалось о 69 умерших.По данным оперативного штаба на утро пятницы, за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на рекордные 18 283.Наибольшее число заражений в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 524. За все время в стране зарегистрировали 1 599 976 случаев заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество