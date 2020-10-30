https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582381763.html
Бельгия начала отправлять пациентов с COVID-19 в Германию
Бельгия начала отправлять пациентов с COVID-19 в Германию
Бельгия из-за переполненности больниц начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе министр здравоохранения... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:37
2020-10-30T21:37
2020-10-31T00:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
германия
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Бельгия из-за переполненности больниц начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук."Солидарность между разными больницами начинает организовываться. Только сегодня 16 пациентов из больниц Льежа были направлены во фламандские больницы и четверо — в германские. Это небольшие цифры, но каждый пациент — это проявление солидарности, речь идет о жизнях людей", — сказал Ванденбрук.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что страны ЕС налаживают сотрудничество для возможной перевозки пациентов с коронавирусом между странами союза в случае такой необходимости или при нехватке мест, для этого проведут оценку возможностей каждой страны ЕС.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, евросоюз, германия, бельгия, в мире