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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582381763.html
Бельгия начала отправлять пациентов с COVID-19 в Германию
Бельгия начала отправлять пациентов с COVID-19 в Германию
Бельгия из-за переполненности больниц начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе министр здравоохранения... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:37
2020-10-31T00:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
германия
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Бельгия из-за переполненности больниц начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук."Солидарность между разными больницами начинает организовываться. Только сегодня 16 пациентов из больниц Льежа были направлены во фламандские больницы и четверо — в германские. Это небольшие цифры, но каждый пациент — это проявление солидарности, речь идет о жизнях людей", — сказал Ванденбрук.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что страны ЕС налаживают сотрудничество для возможной перевозки пациентов с коронавирусом между странами союза в случае такой необходимости или при нехватке мест, для этого проведут оценку возможностей каждой страны ЕС.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, евросоюз, германия, бельгия, в мире

Бельгия начала отправлять пациентов с COVID-19 в Германию

21:37 30.10.2020 (обновлено: 00:04 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Надим ЗуауиПродажа масок в Брюсселе
Продажа масок в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Надим Зуауи
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Бельгия из-за переполненности больниц начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук.
"Солидарность между разными больницами начинает организовываться. Только сегодня 16 пациентов из больниц Льежа были направлены во фламандские больницы и четверо — в германские. Это небольшие цифры, но каждый пациент — это проявление солидарности, речь идет о жизнях людей", — сказал Ванденбрук.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что страны ЕС налаживают сотрудничество для возможной перевозки пациентов с коронавирусом между странами союза в случае такой необходимости или при нехватке мест, для этого проведут оценку возможностей каждой страны ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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