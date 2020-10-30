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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582368055.html
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 24,4 тысячи
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 24,4 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 405, скончались 274 человека, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:57
2020-10-30T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 30 окт - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 405, скончались 274 человека, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 23 065 человек, скончались 280 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 989 745 человек, скончались 46 229.В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а в последние недели - и числа смертельных исходов. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире. С пятницы к ним присоединился и Ноттингем, а с понедельника присоединится Лидс.В четверг было объявлено, что города Оксфорд и Лутон, части Йоркшира и округа Мидландс переходят с ограничений минимального уровня на средний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360140.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 24,4 тысячи

19:57 30.10.2020
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПосетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания. 24 сентября 2020
Посетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания. 24 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 30 окт - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 405, скончались 274 человека, следует из данных минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 23 065 человек, скончались 280 человек.
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Число заражений COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 31 тысячу
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 989 745 человек, скончались 46 229.
В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а в последние недели - и числа смертельных исходов. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.
Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире. С пятницы к ним присоединился и Ноттингем, а с понедельника присоединится Лидс.
В четверг было объявлено, что города Оксфорд и Лутон, части Йоркшира и округа Мидландс переходят с ограничений минимального уровня на средний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
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