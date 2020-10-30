https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582368055.html

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 24,4 тысячи

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 24,4 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 405, скончались 274 человека, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:57

2020-10-30T19:57

2020-10-30T19:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

борис джонсон

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 30 окт - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 405, скончались 274 человека, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 23 065 человек, скончались 280 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 989 745 человек, скончались 46 229.В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а в последние недели - и числа смертельных исходов. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире. С пятницы к ним присоединился и Ноттингем, а с понедельника присоединится Лидс.В четверг было объявлено, что города Оксфорд и Лутон, части Йоркшира и округа Мидландс переходят с ограничений минимального уровня на средний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360140.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире