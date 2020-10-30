Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 24,4 тысячи
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПосетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания. 24 сентября 2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
ЛОНДОН, 30 окт - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 24 405, скончались 274 человека, следует из данных минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 23 065 человек, скончались 280 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 989 745 человек, скончались 46 229.
В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а в последние недели - и числа смертельных исходов. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.
Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире. С пятницы к ним присоединился и Ноттингем, а с понедельника присоединится Лидс.
В четверг было объявлено, что города Оксфорд и Лутон, части Йоркшира и округа Мидландс переходят с ограничений минимального уровня на средний.
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