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https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360787.html
"На третий день уже лучше". Исследователь о новом лекарстве от COVID-19
"На третий день уже лучше". Исследователь о новом лекарстве от COVID-19
В четверг, 29 октября, препараты на основе действующего вещества фавипиравира получили постоянную регистрацию в России. Речь идет о двух отечественных... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:07
2020-10-30T20:28
риа наука
промомед
коронавирус covid-19
биология
здоровье
российская академия наук
р-фарм
китай
япония
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. В четверг, 29 октября, препараты на основе действующего вещества фавипиравира получили постоянную регистрацию в России. Речь идет о двух отечественных лекарствах — "Коронавире" компании "Р-Фарм" и "Арепливире" компании "Промомед". Ранее ими можно было лечить только пациентов в стационарах. Теперь эти препараты будут доступны для терапии в амбулаторных условиях. Член-корреспондент РАН Лариса Балыкова, директор Медицинского института Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, одного из центров, где проходили клинические исследования "Арепливира", рассказала РИА Новости об особенностях испытаний, доказанной эффективности лекарства и почему некоторым людям оно категорически противопоказано. — Каков механизм действия фавипиравира? Почему с самого начала эпидемии на него возлагали столько надежд? — Это вещество вызывает необратимые мутации в РНК вируса и препятствует его размножению внутри клетки. Иными словами, оказывает прямое мощное противовирусное действие против любых РНК-содержащих вирусов, не только SARS-CoV-2. Например, его эффективность против некоторых штаммов вируса гриппа доказали еще несколько лет назад. Учитывая действие фавипиравира на вирусную РНК, его, конечно, не могли не рассматривать в качестве потенциального средства для лечения новой коронавирусной инфекции. В этом году его клинические испытания прошли сразу в нескольких странах, в том числе в Японии, и у нас — в России. Интересно, что все они дали примерно похожие результаты. — Какие именно? — Уже к десятому дню терапии наблюдалось клиническое улучшение у основной массы пациентов. В нашем исследовании к этому времени у 98 процентов участников исчезала из организма вирусная РНК, то есть в анализах следы SARS-CoV-2 не обнаруживались. Более того, у большинства вирусные частицы элиминировались уже к пятому дню. Это крайне важно, поскольку вирус, как уже доказано, способен выделяться после клинического улучшения достаточно долго. Поэтому некоторые переболевшие могут представлять опасность для окружающих. В нашем исследовании на фоне лечения "Арепливиром" такого не происходило.Кроме того, вместе с элиминацией вируса из организма уходила клиническая симптоматика и улучшалось состояние легких. По результатам дополнительных методов исследования, в частности компьютерной томографии, более чем у 60 процентов наших пациентов к десятому дню лечения была минимальная степень поражения легких. А такой важный показатель, как насыщение крови кислородом — сатурация, нормализовывался к пятому дню терапии. Надо понимать, что в наших испытаниях принимали участие пациенты в состоянии средней тяжести, которых по показаниям госпитализировали. То есть речь не идет о людях, переболевших легко или бессимптомно. Для сравнения: в группе стандартной терапии такой же уровень сатурации — выше 96, как правило, достигался только к десятому дню лечения. — Вы сказали, что после пятого дня у части пациентов, лечащихся фавипиравиром, SARS-CoV-2 полностью исчезает из организма. Иными словами, они уже не распространяют инфекцию и не опасны для окружающих. Получается, сроки карантина, на который отправляют заболевших, можно сократить, если человек прошел терапию этим препаратом? — Об этом пока думать рано. Во-первых, так происходит не у всех. Во-вторых — во всех центрах, где проходили испытания "Арепливира", был единый протокол. По нему мы смотрели вирусную нагрузку на десятый день лечения. Это официальные данные. Однако уже есть работы, подтверждающие, что у 70 процентов пациентов, проходящих терапию фавипиравиром, вирус элиминируется из организма на пятый день. В частности, ранее такое исследование провели наши китайские коллеги. У нас получились похожие результаты, но ближе итоги наших испытаний все-таки к работе японских ученых, которая была опубликована вскоре после нашей. Это результаты испытаний оригинального препарата "Авиган", созданного на основе фавипиравира.Сразу скажу, что сравнивать исследования можно в том случае, если они выполнены по близкому протоколу, на одинаковой когорте пациентов, в определенных условиях и прочее. В этом смысле, конечно, и у китайских, и у японских коллег были свои особенности. Но в целом у нас получились очень близкие результаты — особенно с японской работой. В частности, у нас практически совпали итоговые данные компьютерной томографии. В среднем они, как и мы, наблюдали улучшение состояния легких на десятый день лечения.— Было ли в полученных вами результатах что-то, что вы не ожидали увидеть? — Большим сюрпризом стало то, насколько быстро снижались воспалительные признаки. Большинству пациентов уже на третий день становилось лучше: у них нормализовалась температура, на пятый день пришли в норму СОЭ и С-реактивный белок. В предыдущих исследованиях таких данных почему-то очень мало.Кроме того, у нас были два пациента, у которых наблюдался клинический эффект при позднем назначении препарата. Одному "Арепливир" назначили на пятый день, второму — на седьмой. Обычно любое противовирусное средство надо начинать принимать в первые двое суток от момента заболевания. Тогда оно максимально эффективно. Но нашим испытуемым оно помогло и при позднем назначении. — Эффективность лечения зависела от возраста пациентов и имеющихся у них хронических заболеваний? — В нашем исследовании пациенты не ограничивались по возрасту. Единственное — они должны были быть старше 18 лет. При терапии фавипиравиром чисто субъективно мы наблюдали лучший эффект у испытуемых до 65 лет. Но когда мы статистически сравнили результаты, выяснилось, что нам так только показалось. Потому что различия по возрастным группам были статистически недостоверны. Это же касалось и различий по массе тела. Известно, что COVID-19 протекает тяжелее у пациентов, страдающих ожирением. Это данные, которые уже не подвергаются сомнению. Мы проанализировали эффективность препарата среди людей с разной массой тела. Это были три группы: до 75 килограммов, от 75 до 90 и свыше 90. В результате значимых различий по времени достижения клинического улучшения не обнаружили. То есть больные с ожирением и без него выздоравливали примерно в одинаковые сроки. — Возвращаясь к японскому исследованию. После обнародования его результатов в инструкции к "Авигану" появился пункт о том, что препарат может вызывать моторные нарушения у пациентов. В частности, синдром ночного хождения и быстрого бега. Вы что-то подобное наблюдали в ходе своего исследования? — Наши испытуемые находились в условиях стационара. Ни медицинские работники — исследователи, ни сами пациенты не сообщали нам о подобном побочном эффекте. Поэтому прокомментировать это никак не могу. Но, возможно, у нас была чуть менее значимая выборка, чем в японской работе. У них все-таки было наблюдательное исследование клинической практики, и в нем участвовало много людей. А у нас контролируемое клиническое исследование, где мы целенаправленно сравнивали эффект препарата с эффектом стандартной терапии. В него было включено всего двести человек. Безусловно, определенные побочные реакции у "Арепливира" есть. Но они характерны практически для любого препарата. Вопрос в том, серьезные это побочные эффекты или нет, требуют ли они госпитализации, интенсивной терапии и отмены лечения. В случае фавипиравира мы фиксировали небольшую тошноту, легкое головокружение, транзиторное (временное) незначительное повышение активности печеночных ферментов. Это все довольно быстро проходило и не требовало отказа от терапии. — Есть такое мнение, что препараты, подобные фавипиравиру, опасны, так как разрушают не только РНК вируса, но и могут повредить РНК собственных клеток человека. Это так? — Действительно, для всех антибактериальных, противовирусных препаратов есть опасность неселективности. Но в отношении фавипиравира была доказано, что сродство к РНК-вирусам у него многократно выше, чем к РНК человеческих клеток. Поэтому препарат практически не влияет на здоровые клетки организма. — Есть ли противопоказания к приему препаратов на основе фавипиравира? — Прежде всего, это беременность. Такие препараты обладают — это было показано в экспериментах — тератогенным эффектом, то есть могут нарушать эмбриональное развитие плода. Второе — возраст до 18 лет. Это связано с тем, что пока нет клинических исследований, в которых участвовали бы дети и подростки. Так, в частности, было и в наших испытаниях. Плюс лекарство противопоказано пациентам с тяжелыми сопутствующими патологиями, в частности хронической почечной недостаточностью, хронической печеночной недостаточностью и прочими. Опять-таки из-за того, что им нельзя участвовать в пилотных клинических исследованиях.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582205998.html
https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582273059.html
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промомед, коронавирус covid-19, биология, здоровье, российская академия наук, р-фарм, китай, япония

"На третий день уже лучше". Исследователь о новом лекарстве от COVID-19

20:07 30.10.2020 (обновлено: 20:28 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. В четверг, 29 октября, препараты на основе действующего вещества фавипиравира получили постоянную регистрацию в России. Речь идет о двух отечественных лекарствах — "Коронавире" компании "Р-Фарм" и "Арепливире" компании "Промомед". Ранее ими можно было лечить только пациентов в стационарах. Теперь эти препараты будут доступны для терапии в амбулаторных условиях. Член-корреспондент РАН Лариса Балыкова, директор Медицинского института Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, одного из центров, где проходили клинические исследования "Арепливира", рассказала РИА Новости об особенностях испытаний, доказанной эффективности лекарства и почему некоторым людям оно категорически противопоказано.
— Каков механизм действия фавипиравира? Почему с самого начала эпидемии на него возлагали столько надежд?
— Это вещество вызывает необратимые мутации в РНК вируса и препятствует его размножению внутри клетки. Иными словами, оказывает прямое мощное противовирусное действие против любых РНК-содержащих вирусов, не только SARS-CoV-2. Например, его эффективность против некоторых штаммов вируса гриппа доказали еще несколько лет назад.
Учитывая действие фавипиравира на вирусную РНК, его, конечно, не могли не рассматривать в качестве потенциального средства для лечения новой коронавирусной инфекции. В этом году его клинические испытания прошли сразу в нескольких странах, в том числе в Японии, и у нас — в России. Интересно, что все они дали примерно похожие результаты.
— Какие именно?
— Уже к десятому дню терапии наблюдалось клиническое улучшение у основной массы пациентов. В нашем исследовании к этому времени у 98 процентов участников исчезала из организма вирусная РНК, то есть в анализах следы SARS-CoV-2 не обнаруживались. Более того, у большинства вирусные частицы элиминировались уже к пятому дню. Это крайне важно, поскольку вирус, как уже доказано, способен выделяться после клинического улучшения достаточно долго. Поэтому некоторые переболевшие могут представлять опасность для окружающих. В нашем исследовании на фоне лечения "Арепливиром" такого не происходило.
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Кроме того, вместе с элиминацией вируса из организма уходила клиническая симптоматика и улучшалось состояние легких. По результатам дополнительных методов исследования, в частности компьютерной томографии, более чем у 60 процентов наших пациентов к десятому дню лечения была минимальная степень поражения легких. А такой важный показатель, как насыщение крови кислородом — сатурация, нормализовывался к пятому дню терапии. Надо понимать, что в наших испытаниях принимали участие пациенты в состоянии средней тяжести, которых по показаниям госпитализировали. То есть речь не идет о людях, переболевших легко или бессимптомно.
Для сравнения: в группе стандартной терапии такой же уровень сатурации — выше 96, как правило, достигался только к десятому дню лечения.
— Вы сказали, что после пятого дня у части пациентов, лечащихся фавипиравиром, SARS-CoV-2 полностью исчезает из организма. Иными словами, они уже не распространяют инфекцию и не опасны для окружающих. Получается, сроки карантина, на который отправляют заболевших, можно сократить, если человек прошел терапию этим препаратом?
— Об этом пока думать рано. Во-первых, так происходит не у всех. Во-вторых — во всех центрах, где проходили испытания "Арепливира", был единый протокол. По нему мы смотрели вирусную нагрузку на десятый день лечения. Это официальные данные. Однако уже есть работы, подтверждающие, что у 70 процентов пациентов, проходящих терапию фавипиравиром, вирус элиминируется из организма на пятый день. В частности, ранее такое исследование провели наши китайские коллеги.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК
1 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

Производство лекарства от коронавируса Арепливир
2 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

Производство лекарства от коронавируса Арепливир
3 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК
4 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК в Саранске
5 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Производство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК" в Саранске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
У нас получились похожие результаты, но ближе итоги наших испытаний все-таки к работе японских ученых, которая была опубликована вскоре после нашей. Это результаты испытаний оригинального препарата "Авиган", созданного на основе фавипиравира.
Сразу скажу, что сравнивать исследования можно в том случае, если они выполнены по близкому протоколу, на одинаковой когорте пациентов, в определенных условиях и прочее. В этом смысле, конечно, и у китайских, и у японских коллег были свои особенности. Но в целом у нас получились очень близкие результаты — особенно с японской работой. В частности, у нас практически совпали итоговые данные компьютерной томографии. В среднем они, как и мы, наблюдали улучшение состояния легких на десятый день лечения.
— Было ли в полученных вами результатах что-то, что вы не ожидали увидеть?
— Большим сюрпризом стало то, насколько быстро снижались воспалительные признаки. Большинству пациентов уже на третий день становилось лучше: у них нормализовалась температура, на пятый день пришли в норму СОЭ и С-реактивный белок. В предыдущих исследованиях таких данных почему-то очень мало.
Кроме того, у нас были два пациента, у которых наблюдался клинический эффект при позднем назначении препарата. Одному "Арепливир" назначили на пятый день, второму — на седьмой. Обычно любое противовирусное средство надо начинать принимать в первые двое суток от момента заболевания. Тогда оно максимально эффективно. Но нашим испытуемым оно помогло и при позднем назначении.
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— Эффективность лечения зависела от возраста пациентов и имеющихся у них хронических заболеваний?
— В нашем исследовании пациенты не ограничивались по возрасту. Единственное — они должны были быть старше 18 лет. При терапии фавипиравиром чисто субъективно мы наблюдали лучший эффект у испытуемых до 65 лет. Но когда мы статистически сравнили результаты, выяснилось, что нам так только показалось. Потому что различия по возрастным группам были статистически недостоверны. Это же касалось и различий по массе тела.
Известно, что COVID-19 протекает тяжелее у пациентов, страдающих ожирением. Это данные, которые уже не подвергаются сомнению. Мы проанализировали эффективность препарата среди людей с разной массой тела. Это были три группы: до 75 килограммов, от 75 до 90 и свыше 90. В результате значимых различий по времени достижения клинического улучшения не обнаружили. То есть больные с ожирением и без него выздоравливали примерно в одинаковые сроки.
— Возвращаясь к японскому исследованию. После обнародования его результатов в инструкции к "Авигану" появился пункт о том, что препарат может вызывать моторные нарушения у пациентов. В частности, синдром ночного хождения и быстрого бега. Вы что-то подобное наблюдали в ходе своего исследования?
— Наши испытуемые находились в условиях стационара. Ни медицинские работники — исследователи, ни сами пациенты не сообщали нам о подобном побочном эффекте. Поэтому прокомментировать это никак не могу. Но, возможно, у нас была чуть менее значимая выборка, чем в японской работе. У них все-таки было наблюдательное исследование клинической практики, и в нем участвовало много людей. А у нас контролируемое клиническое исследование, где мы целенаправленно сравнивали эффект препарата с эффектом стандартной терапии. В него было включено всего двести человек.
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Безусловно, определенные побочные реакции у "Арепливира" есть. Но они характерны практически для любого препарата. Вопрос в том, серьезные это побочные эффекты или нет, требуют ли они госпитализации, интенсивной терапии и отмены лечения.
В случае фавипиравира мы фиксировали небольшую тошноту, легкое головокружение, транзиторное (временное) незначительное повышение активности печеночных ферментов. Это все довольно быстро проходило и не требовало отказа от терапии.
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— Есть такое мнение, что препараты, подобные фавипиравиру, опасны, так как разрушают не только РНК вируса, но и могут повредить РНК собственных клеток человека. Это так?
— Действительно, для всех антибактериальных, противовирусных препаратов есть опасность неселективности. Но в отношении фавипиравира была доказано, что сродство к РНК-вирусам у него многократно выше, чем к РНК человеческих клеток. Поэтому препарат практически не влияет на здоровые клетки организма.
— Есть ли противопоказания к приему препаратов на основе фавипиравира?
— Прежде всего, это беременность. Такие препараты обладают — это было показано в экспериментах — тератогенным эффектом, то есть могут нарушать эмбриональное развитие плода. Второе — возраст до 18 лет. Это связано с тем, что пока нет клинических исследований, в которых участвовали бы дети и подростки. Так, в частности, было и в наших испытаниях. Плюс лекарство противопоказано пациентам с тяжелыми сопутствующими патологиями, в частности хронической почечной недостаточностью, хронической печеночной недостаточностью и прочими. Опять-таки из-за того, что им нельзя участвовать в пилотных клинических исследованиях.
 
РИА НаукаПромомедКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеРоссийская академия наукР-фармКитайЯпония
 
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