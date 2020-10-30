https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227405.html

В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:43

2020-10-30T10:43

2020-10-30T12:07

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.Всего выявили 18 283 случая, причем почти четверть инфицированных (22,3 процента) переносят заболевание без симптомов.Таким образом, суточный прирост заболеваемости обновляет максимум второй день подряд — накануне сообщалось о 17 717 случаях.Новые случаи выявили во всех регионах, за исключением Чукотки. Больше всего их в Москве (5268, накануне было 4906), Санкт-Петербурге (801) и Подмосковье (524), меньше всего — в Чечне (12) и Ненецком автономном округе (шесть).Темпы прироста за минувшие сутки выросли до 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 599 976 человек.Число летальных исходов, подтвержденных за сутки, составило 355, а в целом число умерших достигло 27 656. Выписались из больниц за сутки 14 519 человек, за все время вылечились 1 200 560.В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,6 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество