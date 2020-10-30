Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227405.html
В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса
В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса
В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:43
2020-10-30T12:07
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581952768_0:255:3068:1981_1400x0_80_0_0_a719b6c75b196abe03534d447bee24dc.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.Всего выявили 18 283 случая, причем почти четверть инфицированных (22,3 процента) переносят заболевание без симптомов.Таким образом, суточный прирост заболеваемости обновляет максимум второй день подряд — накануне сообщалось о 17 717 случаях.Новые случаи выявили во всех регионах, за исключением Чукотки. Больше всего их в Москве (5268, накануне было 4906), Санкт-Петербурге (801) и Подмосковье (524), меньше всего — в Чечне (12) и Ненецком автономном округе (шесть).Темпы прироста за минувшие сутки выросли до 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 599 976 человек.Число летальных исходов, подтвержденных за сутки, составило 355, а в целом число умерших достигло 27 656. Выписались из больниц за сутки 14 519 человек, за все время вылечились 1 200 560.В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,6 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581952768_339:0:3068:2047_1400x0_80_0_0_a95ab0a47825f79436c22500baedb3f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса

10:43 30.10.2020 (обновлено: 12:07 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники и автомобили скорой помощи на территории больницы
Медицинские работники и автомобили скорой помощи на территории больницы - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Всего выявили 18 283 случая, причем почти четверть инфицированных (22,3 процента) переносят заболевание без симптомов.
Таким образом, суточный прирост заболеваемости обновляет максимум второй день подряд — накануне сообщалось о 17 717 случаях.
Новые случаи выявили во всех регионах, за исключением Чукотки. Больше всего их в Москве (5268, накануне было 4906), Санкт-Петербурге (801) и Подмосковье (524), меньше всего — в Чечне (12) и Ненецком автономном округе (шесть).
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
09:39Распространение нового коронавируса
Ученые выявили новый странный симптом коронавируса
Темпы прироста за минувшие сутки выросли до 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 599 976 человек.
Число летальных исходов, подтвержденных за сутки, составило 355, а в целом число умерших достигло 27 656. Выписались из больниц за сутки 14 519 человек, за все время вылечились 1 200 560.
В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,6 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Лента новостейМолния