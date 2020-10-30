В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса
10:43 30.10.2020 (обновлено: 12:07 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Всего выявили 18 283 случая, причем почти четверть инфицированных (22,3 процента) переносят заболевание без симптомов.
Таким образом, суточный прирост заболеваемости обновляет максимум второй день подряд — накануне сообщалось о 17 717 случаях.
Новые случаи выявили во всех регионах, за исключением Чукотки. Больше всего их в Москве (5268, накануне было 4906), Санкт-Петербурге (801) и Подмосковье (524), меньше всего — в Чечне (12) и Ненецком автономном округе (шесть).
Темпы прироста за минувшие сутки выросли до 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 599 976 человек.
Число летальных исходов, подтвержденных за сутки, составило 355, а в целом число умерших достигло 27 656. Выписались из больниц за сутки 14 519 человек, за все время вылечились 1 200 560.
В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,6 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.