https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227168.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане и Чечне (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:43

2020-10-30T10:43

2020-10-30T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чукотский автономный округ

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане и Чечне (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

чукотский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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