https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227168.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане и Чечне (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:43
2020-10-30T10:43
2020-10-30T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотский автономный округ
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане и Чечне (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, республика дагестан, чеченская республика (чечня), общество