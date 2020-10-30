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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227168.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане и Чечне (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:43
2020-10-30T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотский автономный округ
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане и Чечне (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, республика дагестан, чеченская республика (чечня), общество

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

10:43 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник у машины скорой помощи в Москве
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане и Чечне (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Республика Дагестан, Чеченская Республика - 0,5%, 3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан - 0,6%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЧукотский автономный округРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Общество
 
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