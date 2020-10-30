https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582225907.html
В МИД отвергли возможную связь между коронавирусом и биотерроризмом
В МИД отвергли возможную связь между коронавирусом и биотерроризмом
Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:37
2020-10-30T10:37
2020-10-30T11:42
олег сыромолотов
оон
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По его словам, "в отдельных регионах мира отмечается стремление террористических структур воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса"."Весьма рельефно проблематика биотерроризма обсуждалась в ходе контртеррористической недели ООН 6-10 июля этого года, которая в связи с пандемией прошла в режиме видеоконференции", - напомнил Сыромолотов.Он отметил, что в Москве "твердо убеждены в том, что в международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрированно, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях"."Недопустимо распылять и тем более дублировать такие усилия", - добавил он.По словам замглавы МИД РФ, "этой цели служит наша инициатива о разработке Международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582224641.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег сыромолотов, оон, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов
.
"В ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода, обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищенности, заставила международное сообщество относиться к этой проблеме еще более серьезно, хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма", - сказал он.
По его словам, "в отдельных регионах мира отмечается стремление террористических структур воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса".
"Весьма рельефно проблематика биотерроризма обсуждалась в ходе контртеррористической недели ООН
6-10 июля этого года, которая в связи с пандемией прошла в режиме видеоконференции", - напомнил Сыромолотов.
Он отметил, что в Москве "твердо убеждены в том, что в международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрированно, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях".
"Недопустимо распылять и тем более дублировать такие усилия", - добавил он.
По словам замглавы МИД РФ, "этой цели служит наша инициатива о разработке Международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма".
"Проект элементов будущей конвенции, учитывающей биологическую составляющую, мы представили в марте 2016 года в Женеве на Конференции по разоружению", - напомнил Сыромолотов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф