Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582225907.html
В МИД отвергли возможную связь между коронавирусом и биотерроризмом
В МИД отвергли возможную связь между коронавирусом и биотерроризмом
Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:37
2020-10-30T11:42
олег сыромолотов
оон
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По его словам, "в отдельных регионах мира отмечается стремление террористических структур воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса"."Весьма рельефно проблематика биотерроризма обсуждалась в ходе контртеррористической недели ООН 6-10 июля этого года, которая в связи с пандемией прошла в режиме видеоконференции", - напомнил Сыромолотов.Он отметил, что в Москве "твердо убеждены в том, что в международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрированно, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях"."Недопустимо распылять и тем более дублировать такие усилия", - добавил он.По словам замглавы МИД РФ, "этой цели служит наша инициатива о разработке Международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582224641.html
https://ria.ru/20181004/1529993456.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег сыромолотов, оон, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

В МИД отвергли возможную связь между коронавирусом и биотерроризмом

10:37 30.10.2020 (обновлено: 11:42 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода, обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищенности, заставила международное сообщество относиться к этой проблеме еще более серьезно, хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма", - сказал он.

По его словам, "в отдельных регионах мира отмечается стремление террористических структур воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса".
"Весьма рельефно проблематика биотерроризма обсуждалась в ходе контртеррористической недели ООН 6-10 июля этого года, которая в связи с пандемией прошла в режиме видеоконференции", - напомнил Сыромолотов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
10:28
Россия не считает произошедшее с Навальным актом биотерроризма
Он отметил, что в Москве "твердо убеждены в том, что в международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрированно, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях".
"Недопустимо распылять и тем более дублировать такие усилия", - добавил он.
По словам замглавы МИД РФ, "этой цели служит наша инициатива о разработке Международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма".
"Проект элементов будущей конвенции, учитывающей биологическую составляющую, мы представили в марте 2016 года в Женеве на Конференции по разоружению", - напомнил Сыромолотов.
Здание Президиума Российской академии наук. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2018
4 октября 2018, 16:25
Вирусолог РАН назвал действия США "скрытыми актами биотерроризма"
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
 
Распространение нового коронавирусаОлег СыромолотовООНКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Лента новостейМолния