https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582225907.html

В МИД отвергли возможную связь между коронавирусом и биотерроризмом

В МИД отвергли возможную связь между коронавирусом и биотерроризмом

Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:37

2020-10-30T10:37

2020-10-30T11:42

олег сыромолотов

оон

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для усиления своего влияния, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По его словам, "в отдельных регионах мира отмечается стремление террористических структур воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса"."Весьма рельефно проблематика биотерроризма обсуждалась в ходе контртеррористической недели ООН 6-10 июля этого года, которая в связи с пандемией прошла в режиме видеоконференции", - напомнил Сыромолотов.Он отметил, что в Москве "твердо убеждены в том, что в международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрированно, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях"."Недопустимо распылять и тем более дублировать такие усилия", - добавил он.По словам замглавы МИД РФ, "этой цели служит наша инициатива о разработке Международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582224641.html

https://ria.ru/20181004/1529993456.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, оон, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире