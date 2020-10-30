https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582196801.html
Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:56
2020-10-30T00:56
2020-10-30T03:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения лечения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее глава ЕК призвала страны ЕС наладить обмен данными по наличию мест в больницах для больных коронавирусом, чтобы иметь возможность организовать трансферы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
брюссель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире