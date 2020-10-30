https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582196801.html

Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19

Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19

Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T00:56

2020-10-30T00:56

2020-10-30T03:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения лечения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее глава ЕК призвала страны ЕС наладить обмен данными по наличию мест в больницах для больных коронавирусом, чтобы иметь возможность организовать трансферы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

брюссель

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире