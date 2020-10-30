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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582196801.html
Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:56
2020-10-30T03:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения лечения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее глава ЕК призвала страны ЕС наладить обмен данными по наличию мест в больницах для больных коронавирусом, чтобы иметь возможность организовать трансферы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19

00:56 30.10.2020 (обновлено: 03:06 30.10.2020)
 
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Robert Michael
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения лечения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы выделяем 220 миллионов евро, чтобы профинансировать трансграничные трансферы больных, когда это будет необходимо. Чтобы грамотно использовать эти деньги, нужен грамотный обмен информацией", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.
Ранее глава ЕК призвала страны ЕС наладить обмен данными по наличию мест в больницах для больных коронавирусом, чтобы иметь возможность организовать трансферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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