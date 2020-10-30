https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности

Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности

Нацисты уничтожали детей в концлагере в деревне Моглино в Псковской области просто по факту национальности, как евреев, так и цыган, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:22

2020-10-30T15:22

2020-10-30T15:34

75 лет великой победы

дмитрий асташкин

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Нацисты уничтожали детей в концлагере в деревне Моглино в Псковской области просто по факту национальности, как евреев, так и цыган, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин, комментируя новые раскопки.На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области проведено десять раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек. На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население.По его словам, в любом случае раскопки привлекут общественное внимание к Моглинскому концлагерю, не только в России, поскольку на Западе этот концлагерь пока никто не изучал. "И остается надеяться, что на месте казней появится достойный мемориал", - добавил эксперт.В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино". По подсчетам историков, в 1941-1944 годы здесь были уничтожены порядка 3 тысяч человек.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Концлагерь "Моглино" был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Раскопки ранее неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области завершены.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета. 2020-10-30T15:22 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий асташкин, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область