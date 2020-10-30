https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html
Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности
Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности
Нацисты уничтожали детей в концлагере в деревне Моглино в Псковской области просто по факту национальности, как евреев, так и цыган, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:22
2020-10-30T15:22
2020-10-30T15:34
75 лет великой победы
дмитрий асташкин
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Нацисты уничтожали детей в концлагере в деревне Моглино в Псковской области просто по факту национальности, как евреев, так и цыган, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин, комментируя новые раскопки.На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области проведено десять раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек. На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население.По его словам, в любом случае раскопки привлекут общественное внимание к Моглинскому концлагерю, не только в России, поскольку на Западе этот концлагерь пока никто не изучал. "И остается надеяться, что на месте казней появится достойный мемориал", - добавил эксперт.В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино". По подсчетам историков, в 1941-1944 годы здесь были уничтожены порядка 3 тысяч человек.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Концлагерь "Моглино" был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Раскопки ранее неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области завершены.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html
https://ria.ru/20200803/1575290195.html
псковская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области
В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета.
2020-10-30T15:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий асташкин, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости.
Нацисты уничтожали детей в концлагере в деревне Моглино в Псковской области
просто по факту национальности, как евреев, так и цыган, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин
, комментируя новые раскопки.
На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области проведено десять раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек. На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население.
"Найденные там детские останки показывают все зло нацизма. Детей уничтожали просто по факту национальности - как евреев, как цыган. Думаю, что установить в этих казнях конкретную вину конкретных палачей еще вероятно. Для этого важно международное сотрудничество архивов и ведомств. Но сомнительно, что дойдет до уголовного процесса, скорее всего, подозреваемые уже умерли", - сказал историк.
По его словам, в любом случае раскопки привлекут общественное внимание к Моглинскому концлагерю, не только в России, поскольку на Западе этот концлагерь пока никто не изучал. "И остается надеяться, что на месте казней появится достойный мемориал", - добавил эксперт.
В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино". По подсчетам историков, в 1941-1944 годы здесь были уничтожены порядка 3 тысяч человек.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии
.
Концлагерь "Моглино" был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова
в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига
– Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
Раскопки ранее неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области завершены.