https://ria.ru/20201030/kontslager-1582282190.html

Историк рассказал о судьбе карателей из псковского концлагеря Моглино

Историк рассказал о судьбе карателей из псковского концлагеря Моглино

Сотрудники концлагеря нацистов в Моглино Псковской области, в отличие от их "коллег" из Жестяной Горки Новгородской области, частично понесли наказание за свои... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:22

2020-10-30T14:22

2020-10-30T15:34

75 лет великой победы

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники концлагеря нацистов в Моглино Псковской области, в отличие от их "коллег" из Жестяной Горки Новгородской области, частично понесли наказание за свои преступления.Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН доктор исторических наук Борис Ковалев, комментируя новые раскопки в Моглино. Там нашли останки еще 188 людей, в том числе нескольких десятков детей. Всего же, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили там порядка 3 тысяч человек."Итоги расследования военных преступлений Моглино могут стать такими же резонансными, как и новые данные о трагедии в Жестяной Горке. Но если палачи Жестяной Горки в абсолютном своем большинстве избежали наказания, то по событиям в Моглино часть преступников удалось привлечь к уголовной ответственности в 60-70-е годы", - отметил ученый.Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.В ходе недавних раскопок там нашли, возможно, место убийства десятков детдомовцев, в котором участвовал высокопоставленный чин СС, рассказал ранее РИА Новости директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев.Между тем в минувший вторник Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581818771.html

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область