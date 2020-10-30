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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582282190.html
Историк рассказал о судьбе карателей из псковского концлагеря Моглино
Историк рассказал о судьбе карателей из псковского концлагеря Моглино
Сотрудники концлагеря нацистов в Моглино Псковской области, в отличие от их "коллег" из Жестяной Горки Новгородской области, частично понесли наказание за свои... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:22
2020-10-30T15:34
75 лет великой победы
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники концлагеря нацистов в Моглино Псковской области, в отличие от их "коллег" из Жестяной Горки Новгородской области, частично понесли наказание за свои преступления.Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН доктор исторических наук Борис Ковалев, комментируя новые раскопки в Моглино. Там нашли останки еще 188 людей, в том числе нескольких десятков детей. Всего же, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили там порядка 3 тысяч человек."Итоги расследования военных преступлений Моглино могут стать такими же резонансными, как и новые данные о трагедии в Жестяной Горке. Но если палачи Жестяной Горки в абсолютном своем большинстве избежали наказания, то по событиям в Моглино часть преступников удалось привлечь к уголовной ответственности в 60-70-е годы", - отметил ученый.Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.В ходе недавних раскопок там нашли, возможно, место убийства десятков детдомовцев, в котором участвовал высокопоставленный чин СС, рассказал ранее РИА Новости директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев.Между тем в минувший вторник Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html
https://ria.ru/20200803/1575290195.html
https://ria.ru/20201027/genotsid-1581818771.html
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область

Историк рассказал о судьбе карателей из псковского концлагеря Моглино

14:22 30.10.2020 (обновлено: 15:34 30.10.2020)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииНа месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области
На месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники концлагеря нацистов в Моглино Псковской области, в отличие от их "коллег" из Жестяной Горки Новгородской области, частично понесли наказание за свои преступления.
Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН доктор исторических наук Борис Ковалев, комментируя новые раскопки в Моглино. Там нашли останки еще 188 людей, в том числе нескольких десятков детей. Всего же, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили там порядка 3 тысяч человек.
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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"Итоги расследования военных преступлений Моглино могут стать такими же резонансными, как и новые данные о трагедии в Жестяной Горке. Но если палачи Жестяной Горки в абсолютном своем большинстве избежали наказания, то по событиям в Моглино часть преступников удалось привлечь к уголовной ответственности в 60-70-е годы", - отметил ученый.
Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
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Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.
В ходе недавних раскопок там нашли, возможно, место убийства десятков детдомовцев, в котором участвовал высокопоставленный чин СС, рассказал ранее РИА Новости директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев.
Между тем в минувший вторник Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Псковская область
 
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