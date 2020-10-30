https://ria.ru/20201030/kislorod-1582383812.html

Мантуров заявил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах

Мантуров заявил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах

Около двадцати российских регионов заявили о нехватке медицинского кислорода, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:01

2020-10-30T22:01

2020-10-30T22:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростовская область

ростов-на-дону

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Около двадцати российских регионов заявили о нехватке медицинского кислорода, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.По его словам, правительство опросило представителей всех 85 субъектов и выявило дисбаланс в ситуации с наличием кислорода. Мантуров подчеркнул, что в настоящее время уже ведется работа над решением возникшей проблемы."Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде. Мы работаем вместе с министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства", — сказал он.Инцидент в Ростове-на-ДонуНа днях анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону рассказал РИА Новости об инциденте с подачей кислорода 11 октября. Тогда, согласно сообщениям СМИ, несколько пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. В то же время городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было. Однако, как сообщил врач, перебои с подачей кислорода действительно случились. Он сообщил, что написал рапорт о произошедшем.Инцидент стал поводом для реакции Кремля. Там назвали данные о смерти пациентов с COVID-19 тревожными. Областной Росздравнадзор и горздрав уже начали проверки.Следственный комитет также инициировал разбирательство после гибели пациентов в ростовской больнице. Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела, которое расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.В минувший вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста уволили начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/vrachi-1582258565.html

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582236857.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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