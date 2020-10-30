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https://ria.ru/20201030/kislorod-1582383812.html
Мантуров заявил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах
Мантуров заявил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах
Около двадцати российских регионов заявили о нехватке медицинского кислорода, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:01
2020-10-30T22:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Около двадцати российских регионов заявили о нехватке медицинского кислорода, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.По его словам, правительство опросило представителей всех 85 субъектов и выявило дисбаланс в ситуации с наличием кислорода. Мантуров подчеркнул, что в настоящее время уже ведется работа над решением возникшей проблемы."Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде. Мы работаем вместе с министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства", — сказал он.Инцидент в Ростове-на-ДонуНа днях анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону рассказал РИА Новости об инциденте с подачей кислорода 11 октября. Тогда, согласно сообщениям СМИ, несколько пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. В то же время городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было. Однако, как сообщил врач, перебои с подачей кислорода действительно случились. Он сообщил, что написал рапорт о произошедшем.Инцидент стал поводом для реакции Кремля. Там назвали данные о смерти пациентов с COVID-19 тревожными. Областной Росздравнадзор и горздрав уже начали проверки.Следственный комитет также инициировал разбирательство после гибели пациентов в ростовской больнице. Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела, которое расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.В минувший вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста уволили начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/vrachi-1582258565.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростовская область, ростов-на-дону, общество

Мантуров заявил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах

22:01 30.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Около двадцати российских регионов заявили о нехватке медицинского кислорода, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, правительство опросило представителей всех 85 субъектов и выявило дисбаланс в ситуации с наличием кислорода. Мантуров подчеркнул, что в настоящее время уже ведется работа над решением возникшей проблемы.
Ситуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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"Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде. Мы работаем вместе с министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства", — сказал он.

Инцидент в Ростове-на-Дону

На днях анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону рассказал РИА Новости об инциденте с подачей кислорода 11 октября. Тогда, согласно сообщениям СМИ, несколько пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. В то же время городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было. Однако, как сообщил врач, перебои с подачей кислорода действительно случились. Он сообщил, что написал рапорт о произошедшем.
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Следственный комитет также инициировал разбирательство после гибели пациентов в ростовской больнице. Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела, которое расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.
В минувший вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста уволили начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ростовская областьРостов-на-ДонуОбщество
 
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