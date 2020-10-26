Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html
Врач ростовской больницы рассказал о перебоях с кислородом
Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, Артур Топоров рассказал РИА... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:54
2020-10-26T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростов-на-дону
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581064013_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f96b6916e1a08c419ab7514811c39e64.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, Артур Топоров рассказал РИА Новости о перебоях с подачей кислорода 11 октября и к каким последствиям это привело.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.По <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Toporov/" target="_blank" data-auto="true">Топорова</a>, в 21:00 мск 11 октября он заступил на смену в моногоспиталь №1 горбольницы."Коллеги, которых мы сменили, передали, что минут за 20 до этого начались проблемы с кислородом: давление в сети было низкое, но не критичное… Потом начались новые перебои и проблемы с пациентами", - сказал Топоров.Он пояснил, что в реанимации на тот момент находились 25-27 пациентов, все они остро реагировали на снижение подачи кислорода. Топоров и дежуривший с ним в бригаде коллега перешли к реанимационным мероприятиям."Мы по очереди прозванивали в кислородную службу, просили поднять кислород. Они увеличивали подачу немного, звуковой сигнал прекращался, но ситуация все время повторялась", - рассказал собеседник агентства.С 21:00 до 21:40, по его информации, уровень кислорода пять-семь раз падал до звукового сигнала, когда аппараты ИВЛ не могут подавать кислород выше 70%. Когда звуковой сигнал стал постоянным, врачи подключили резервный кислород."До 22:10 нам удалось подавать кислород в должной концентрации… В 22:10 наш резерв иссяк, иссякла и подача кислорода в сети. Стрелка манометра упала на ноль, звуковой сигнал прекратился, аппараты стали подавать обычный воздух", - отметил он. Такая ситуация продлилась до 22:50."У нас в реанимации за период кислородных колебаний мы потеряли пятерых пациентов. Если это продлилось бы еще буквально полчаса, мы, скорее всего, потеряли бы всех пациентов", - сообщил врач, добавив, что на выживших это также отразилось негативно - в виде тяжелой гипоксии.Топоров признался, что после инцидента написал рапорт о произошедшем. В настоящее время он находится дома из-за заболевания коронавирусом. "Мне сообщили, что после выздоровления меня вызовут к следователям", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/kislorod-1580956869.html
https://ria.ru/20201026/vrach-1581562797.html
https://ria.ru/20201021/kislorod-1580802287.html
4
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581064013_214:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_6f13d0033758694a980da1daa6c718a6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростов-на-дону, общество

Врач ростовской больницы рассказал о перебоях с кислородом

15:54 26.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Медицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, Артур Топоров рассказал РИА Новости о перебоях с подачей кислорода 11 октября и к каким последствиям это привело.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.
Здание городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
22 октября, 11:17
СК установит, кто сообщил о перебоях с кислородом в ростовской больнице
По Топорова, в 21:00 мск 11 октября он заступил на смену в моногоспиталь №1 горбольницы.
"Коллеги, которых мы сменили, передали, что минут за 20 до этого начались проблемы с кислородом: давление в сети было низкое, но не критичное… Потом начались новые перебои и проблемы с пациентами", - сказал Топоров.
Он пояснил, что в реанимации на тот момент находились 25-27 пациентов, все они остро реагировали на снижение подачи кислорода. Топоров и дежуривший с ним в бригаде коллега перешли к реанимационным мероприятиям.
"Мы по очереди прозванивали в кислородную службу, просили поднять кислород. Они увеличивали подачу немного, звуковой сигнал прекращался, но ситуация все время повторялась", - рассказал собеседник агентства.
Юрий Дронов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 13:08Распространение нового коронавируса
В Ростове-на-Дону умер главврач больницы №20, заболевший COVID-19
С 21:00 до 21:40, по его информации, уровень кислорода пять-семь раз падал до звукового сигнала, когда аппараты ИВЛ не могут подавать кислород выше 70%. Когда звуковой сигнал стал постоянным, врачи подключили резервный кислород.
"До 22:10 нам удалось подавать кислород в должной концентрации… В 22:10 наш резерв иссяк, иссякла и подача кислорода в сети. Стрелка манометра упала на ноль, звуковой сигнал прекратился, аппараты стали подавать обычный воздух", - отметил он. Такая ситуация продлилась до 22:50.
"У нас в реанимации за период кислородных колебаний мы потеряли пятерых пациентов. Если это продлилось бы еще буквально полчаса, мы, скорее всего, потеряли бы всех пациентов", - сообщил врач, добавив, что на выживших это также отразилось негативно - в виде тяжелой гипоксии.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:41Распространение нового коронавируса
Ростовские власти прокомментировали данные о смерти больных COVID на ИВЛ
Топоров признался, что после инцидента написал рапорт о произошедшем. В настоящее время он находится дома из-за заболевания коронавирусом. "Мне сообщили, что после выздоровления меня вызовут к следователям", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ростов-на-ДонуОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
Лента новостейМолния