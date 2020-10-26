https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html

Врач ростовской больницы рассказал о перебоях с кислородом

Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, Артур Топоров рассказал РИА... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:54

2020-10-26T15:54

2020-10-26T15:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростов-на-дону

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, на базе которой развернут госпиталь для больных коронавирусом, Артур Топоров рассказал РИА Новости о перебоях с подачей кислорода 11 октября и к каким последствиям это привело.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.По <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Toporov/" target="_blank" data-auto="true">Топорова</a>, в 21:00 мск 11 октября он заступил на смену в моногоспиталь №1 горбольницы."Коллеги, которых мы сменили, передали, что минут за 20 до этого начались проблемы с кислородом: давление в сети было низкое, но не критичное… Потом начались новые перебои и проблемы с пациентами", - сказал Топоров.Он пояснил, что в реанимации на тот момент находились 25-27 пациентов, все они остро реагировали на снижение подачи кислорода. Топоров и дежуривший с ним в бригаде коллега перешли к реанимационным мероприятиям."Мы по очереди прозванивали в кислородную службу, просили поднять кислород. Они увеличивали подачу немного, звуковой сигнал прекращался, но ситуация все время повторялась", - рассказал собеседник агентства.С 21:00 до 21:40, по его информации, уровень кислорода пять-семь раз падал до звукового сигнала, когда аппараты ИВЛ не могут подавать кислород выше 70%. Когда звуковой сигнал стал постоянным, врачи подключили резервный кислород."До 22:10 нам удалось подавать кислород в должной концентрации… В 22:10 наш резерв иссяк, иссякла и подача кислорода в сети. Стрелка манометра упала на ноль, звуковой сигнал прекратился, аппараты стали подавать обычный воздух", - отметил он. Такая ситуация продлилась до 22:50."У нас в реанимации за период кислородных колебаний мы потеряли пятерых пациентов. Если это продлилось бы еще буквально полчаса, мы, скорее всего, потеряли бы всех пациентов", - сообщил врач, добавив, что на выживших это также отразилось негативно - в виде тяжелой гипоксии.Топоров признался, что после инцидента написал рапорт о произошедшем. В настоящее время он находится дома из-за заболевания коронавирусом. "Мне сообщили, что после выздоровления меня вызовут к следователям", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/kislorod-1580956869.html

https://ria.ru/20201026/vrach-1581562797.html

https://ria.ru/20201021/kislorod-1580802287.html

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ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростов-на-дону, общество