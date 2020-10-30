В МИД рассказали, что означают обвинения Лондона в российских кибератаках
11:11 30.10.2020 (обновлено: 11:39 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обвинения Лондона в адрес России в кибератаках против официальных лиц и организаций, готовящих Олимпийские игры в Токио, говорят об убогости политического мышления младших партнеров США с Туманного Альбиона, заявил в интервью РИА Новости МИД РФ Олег Сыромолотов.
"В контексте вновь звучащих из Лондона заявлений о якобы предпринятых "российскими хакерами" атаках в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в 2020 году в Токио, хотели бы повторить, что расцениваем эти информационные вбросы как очередную попытку бездоказательного обвинения России", - сказал он.
"Считаем, что подобная деструктивная линия подрывает усилия всего мирового сообщества по формированию открытой, справедливой и демократичной системы международной информационной безопасности", - добавил он.
Замглавы МИД РФ напомнил, что "в соответствии с положениями принятого консенсусом доклада профильной Группы правительственных экспертов 2015 года и закрепившей его рекомендации резолюции Генассамблеи ООН № 70/237 любые обвинения в организации и совершении преступных деяний, выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными и подкрепляться соответствующими техническими данными".
"Нам уже надоело комментировать непрекращающийся поток выдвигаемых в наш адрес голословных обвинений", - добавил он.
По его словам, "все эти набившие оскомину измышления красноречиво говорят об убогости политического мышления младших партнеров США с Туманного Альбиона". "Для урегулирования возникающих проблем нужно вести прямые и серьезные переговоры, разнообразные форматы которых мы неоднократно предлагали. Но почему-то британская дипломатия старательно и с упорством, достойным лучшего применения, сводит все к подобным гнусным инсинуациям", - заключил он.
20 октября, 15:03Посольство в Лондоне ответило на обвинения России в кибератаках