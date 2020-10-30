https://ria.ru/20201030/kiberataki-1582235799.html

В МИД рассказали, что означают обвинения Лондона в российских кибератаках

В МИД рассказали, что означают обвинения Лондона в российских кибератаках

Обвинения Лондона в адрес России в кибератаках против официальных лиц и организаций, готовящих Олимпийские игры в Токио, говорят об убогости политического... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:11

2020-10-30T11:11

2020-10-30T11:39

олег сыромолотов

генеральная ассамблея оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

лондон

оон

сша

токио

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обвинения Лондона в адрес России в кибератаках против официальных лиц и организаций, готовящих Олимпийские игры в Токио, говорят об убогости политического мышления младших партнеров США с Туманного Альбиона, заявил в интервью РИА Новости МИД РФ Олег Сыромолотов."Считаем, что подобная деструктивная линия подрывает усилия всего мирового сообщества по формированию открытой, справедливой и демократичной системы международной информационной безопасности", - добавил он.Замглавы МИД РФ напомнил, что "в соответствии с положениями принятого консенсусом доклада профильной Группы правительственных экспертов 2015 года и закрепившей его рекомендации резолюции Генассамблеи ООН № 70/237 любые обвинения в организации и совершении преступных деяний, выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными и подкрепляться соответствующими техническими данными".По его словам, "все эти набившие оскомину измышления красноречиво говорят об убогости политического мышления младших партнеров США с Туманного Альбиона". "Для урегулирования возникающих проблем нужно вести прямые и серьезные переговоры, разнообразные форматы которых мы неоднократно предлагали. Но почему-то британская дипломатия старательно и с упорством, достойным лучшего применения, сводит все к подобным гнусным инсинуациям", - заключил он. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20200716/1574455614.html

https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580660357.html

лондон

сша

токио

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лондон, оон, сша, токио, в мире