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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582387251.html
Минобороны Армении рассказало о боях в Карабахе
Минобороны Армении рассказало о боях в Карабахе
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал в пятницу на брифинге, что боевые действия в зоне карабахского конфликта слегка утратили свою... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:38
2020-10-30T22:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал в пятницу на брифинге, что боевые действия в зоне карабахского конфликта слегка утратили свою ожесточенность."Война немного утратила свою ожесточенность, но все еще во время столкновений используются артиллерия, воздушные силы. Мало применяется бронетехники, так как наши артиллеристы и противотанковые подразделения сразу уничтожают любые цели", - заявил Ованнисян.По его словам, в пятницу утром ВС Азербайджана после короткой артподготовки в основном силами пехоты попытались атаковать на северном направлении передовой линии, но были отброшены, понеся крупные потери.На южном фланге бои, как утверждает Ованнисян, шли весь день на участке севернее реки Аракс вокруг нескольких высот. "У наших ВС есть определенные позиционные преимущества, но бои продолжаются", - отметил представитель минобороны.Ованнисян сообщил также, что на центральном направлении азербайджанские войска с использованием штурмовых групп пытались прорвать оборону карабахских сил по линии "Мартуни-Чартар", однако позиционных изменений им добиться не удалось. "В лесистой местности близ прилегающих к Шуши населенных пунктов западнее села Кармир Шука были нейтрализованы диверсионные группы, военная база, бои с отдельными группами диверсантов продолжаются", - заявил представитель минобороныБои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
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минобороны армении, арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении рассказало о боях в Карабахе

22:38 30.10.2020
 
© Фото : Армия обороны АрцахаВоеннослужащие армии обороны Арцаха
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха
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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал в пятницу на брифинге, что боевые действия в зоне карабахского конфликта слегка утратили свою ожесточенность.
"Война немного утратила свою ожесточенность, но все еще во время столкновений используются артиллерия, воздушные силы. Мало применяется бронетехники, так как наши артиллеристы и противотанковые подразделения сразу уничтожают любые цели", - заявил Ованнисян.
По его словам, в пятницу утром ВС Азербайджана после короткой артподготовки в основном силами пехоты попытались атаковать на северном направлении передовой линии, но были отброшены, понеся крупные потери.
На южном фланге бои, как утверждает Ованнисян, шли весь день на участке севернее реки Аракс вокруг нескольких высот. "У наших ВС есть определенные позиционные преимущества, но бои продолжаются", - отметил представитель минобороны.
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Ованнисян сообщил также, что на центральном направлении азербайджанские войска с использованием штурмовых групп пытались прорвать оборону карабахских сил по линии "Мартуни-Чартар", однако позиционных изменений им добиться не удалось. "В лесистой местности близ прилегающих к Шуши населенных пунктов западнее села Кармир Шука были нейтрализованы диверсионные группы, военная база, бои с отдельными группами диверсантов продолжаются", - заявил представитель минобороны
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияВ мире
 
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