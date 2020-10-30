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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:30
2020-10-30T14:30
нагорный карабах
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
европа
политика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что в качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва."Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне", - сказал пресс-секретарь. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, подчеркнул Песков.На совещании обсуждались также вопросы внутрироссийской повестки дня.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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нагорный карабах
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нагорный карабах, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, европа, политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе

14:30 30.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва.

"Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе", - отметил Песков.

"Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне", - сказал пресс-секретарь. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, подчеркнул Песков.
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На совещании обсуждались также вопросы внутрироссийской повестки дня.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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