https://ria.ru/20201030/karabakh-1582284432.html

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:30

2020-10-30T14:30

2020-10-30T14:30

нагорный карабах

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

европа

политика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что в качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва."Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне", - сказал пресс-секретарь. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, подчеркнул Песков.На совещании обсуждались также вопросы внутрироссийской повестки дня.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

нагорный карабах

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, европа, политика