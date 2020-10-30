Ереван отметил небольшой рост интенсивности боев в Карабахе
13:37 30.10.2020 (обновлено: 13:44 30.10.2020)
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в пятницу о небольшом росте интенсивности боевых действий в Карабахе севернее реки Аракс, отметив, что бои идут вокруг нескольких высот.
"По сравнению с предыдущими днями, сегодня интенсивность боев немного выросла на южном направлении, на передовой линии севернее реки Аракс. Но все равно, боевые действия не ведутся по всей протяженности фронта и они несравнимы с столкновениями первых 15-20 дней войны. Конкретно, боевые действия сейчас продолжаются вокруг нескольких высот", - процитировал слова Ованнисяна Telegram-канал официального информационного центра Карабаха.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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