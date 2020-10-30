https://ria.ru/20201030/karabakh-1582257136.html

В Кремле назвали условие для ввода миротворцев в Карабах

В Кремле назвали условие для ввода миротворцев в Карабах

В Кремле подчеркивают, что миротворцы в Карабах могут быть введены исключительно с согласия обеих сторон конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:46

2020-10-30T12:46

2020-10-30T18:35

никол пашинян

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле подчеркивают, что миротворцы в Карабах могут быть введены исключительно с согласия обеих сторон конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, и призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия России в Карабахе.Отвечая на уточняющую реплику о том, что от азербайджанской стороны пока нет согласия, и на вопрос, остается ли прежней позиция Кремля относительно того, что Россия готова ввести миротворцев, если обе стороны конфликта будут согласны, Песков заметил: "Здесь в какие-то эвентуальные рассуждения я бы не стал пускаться, я бы ограничился тем, что я вам сказал".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201029/barda-1582059926.html

сша

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, сша, армения, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире