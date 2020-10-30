https://ria.ru/20201030/karabakh-1582198849.html

Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР

Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном заявил, что... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T01:16

2020-10-30T01:16

2020-10-30T01:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

москва

степанакерт

ереван

сша

баку

азербайджан

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном заявил, что обеспечить соблюдение режима перемирия в Карабахе невозможно, не называя виновника его срыва, сообщили в пресс-служба армянского камбина.Отмечается, что в ходе беседы Пашинян сказал, что "Азербайджан, игнорируя все нормы международных отношений и усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, трижды подряд нарушает договоренности о прекращении огня, последняя из которых была достигнута в столице США".Американская сторона заверила, что продолжит посредническую деятельность по установлению режима прекращения огня и исключению вовлеченности третьих сил в конфликте, заявили в пресс-службе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

москва

степанакерт

ереван

сша

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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