Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/kamchatka-1582212132.html
На Камчатке вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла
На Камчатке вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров над уровнем моря, сообщила группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT)... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:47
2020-10-30T10:32
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582213186_0:173:3024:1874_1400x0_80_0_0_a9ab5cc5d71078c665a4e934920d8feb.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров над уровнем моря, сообщила группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.Вулкану присвоили повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что он может представлять опасность для низколетящих воздушных судов. По данным краевого главка МЧС, информации о пеплопадах в населенных пунктах Камчатского края не поступало. На вулкане наблюдается умеренная активность.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота — 1486 метров.
https://ria.ru/20201026/vulkan-1581519887.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582213186_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e6481b3c75e64df3b5d044c01f4ae6c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла

08:47 30.10.2020 (обновлено: 10:32 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров над уровнем моря, сообщила группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Пепловый шлейф распространился на 24 километра в северо-восточном направлении", — уточнили эксперты.
Вулкану присвоили повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что он может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.
По данным краевого главка МЧС, информации о пеплопадах в населенных пунктах Камчатского края не поступало. На вулкане наблюдается умеренная активность.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота — 1486 метров.
Ключевская сопка - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 09:30
На Камчатке усилилось извержение вулкана Ключевской
 
Российская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20, раненых до 786
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Лента новостейМолния