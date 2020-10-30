https://ria.ru/20201030/kamchatka-1582212132.html
На Камчатке вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла
На Камчатке вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров над уровнем моря, сообщила группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT)... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:47
2020-10-30T08:47
2020-10-30T10:32
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров над уровнем моря, сообщила группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.Вулкану присвоили повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что он может представлять опасность для низколетящих воздушных судов. По данным краевого главка МЧС, информации о пеплопадах в населенных пунктах Камчатского края не поступало. На вулкане наблюдается умеренная активность.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота — 1486 метров.
https://ria.ru/20201026/vulkan-1581519887.html
камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия