https://ria.ru/20201030/iran-1582327895.html

МИД Ирана оценил оборонный потенциал страны на фоне эскалации в Карабахе

МИД Ирана оценил оборонный потенциал страны на фоне эскалации в Карабахе

Иран обладает хорошим оборонным потенциалом и принял все необходимые меры в связи с обострением вблизи северной границы - в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:20

2020-10-30T17:20

2020-10-30T17:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

аббас аракчи

нагорный карабах

иран

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Иран обладает хорошим оборонным потенциалом и принял все необходимые меры в связи с обострением вблизи северной границы - в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента ИРИ, замглавы МИД Аббас Аракчи.В течение последних недель Иран наращивал концентрацию вооруженных сил в районах, граничащих с зоной карабахского конфликта, укрепив охрану границ, в том числе за счет отправки дополнительных подразделений, и усилив противовоздушные силы. Связано это было, как отмечали в Тегеране, с попаданиями ракет и снарядов на иранскую территорию из зоны карабахского конфликта. В этой связи вооруженные силы посоветовали сторонам противостояния "не пересекать красную линию Ирана " и решить свои проблемы путем диалога. В противном случае, указали военные, Иран "не станет терпеть", а участники конфликта "безусловно будут сожалеть".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201030/karabakh-1582253303.html

нагорный карабах

иран

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аббас аракчи, нагорный карабах, иран, азербайджан, армения, в мире