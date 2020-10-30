Баку оценил возможность участия Ирана в урегулировании в Карабахе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга
ТЕРТЕР (Азербайджан), 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта, заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Иран, как региональная держава, региональная страна, тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности, поэтому Иран тоже имеет право участвовать в этом процессе – обеспечении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Может быть, в будущем будут какие-то механизмы, контактные группы в рамках этого процесса. Иран может тоже сделать свой вклад в процесс урегулирования конфликта", - заявил Гаджиев.
По его словам, визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку был плодотворным. "Мы обсудили все вопросы двусторонней повестки дня, одновременно урегулирование (карабахского - ред.) конфликта. Иран тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности. Мы тоже очень высоко ценим, что Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках ее международно признанных границ", - подчеркнул Гаджиев.
Замглавы МИД Ирана накануне в качестве спецпосланника президента Ирана по карабахскому урегулированию посетил Баку, после Москвы он планирует отправиться с визитом в Ереван и Анкару.
Основной целью визитов Аракчи является информирование заинтересованных сторон об иранской инициативе по урегулированию карабахского конфликта с участием региональных держав. По его словам, план Тегерана по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе предусматривает среди прочего прекращение оккупации и принцип нерушимости границ.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.