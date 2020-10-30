https://ria.ru/20201030/iran-1582215128.html

Баку оценил возможность участия Ирана в урегулировании в Карабахе

Баку оценил возможность участия Ирана в урегулировании в Карабахе

Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта, заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:20

2020-10-30T09:20

2020-10-30T09:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

аббас аракчи

нагорный карабах

мид ирана

сша

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160848_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8df8850da2d162fec57fe0b6134b757c.jpg

ТЕРТЕР (Азербайджан), 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта, заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.По его словам, визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку был плодотворным. "Мы обсудили все вопросы двусторонней повестки дня, одновременно урегулирование (карабахского - ред.) конфликта. Иран тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности. Мы тоже очень высоко ценим, что Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках ее международно признанных границ", - подчеркнул Гаджиев.Замглавы МИД Ирана накануне в качестве спецпосланника президента Ирана по карабахскому урегулированию посетил Баку, после Москвы он планирует отправиться с визитом в Ереван и Анкару.Основной целью визитов Аракчи является информирование заинтересованных сторон об иранской инициативе по урегулированию карабахского конфликта с участием региональных держав. По его словам, план Тегерана по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе предусматривает среди прочего прекращение оккупации и принцип нерушимости границ.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201029/barda-1582059926.html

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, аббас аракчи, нагорный карабах, мид ирана, сша, азербайджан, армения, в мире