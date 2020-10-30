Азербайджан установил КПП на границе с Ираном в Карабахе
ХАЛАФЛЫ (Азербайджан), 30 окт - РИА Новости. Четыре пограничные заставы на азербайджано-иранской границе возобновили работу в пятницу после восстановления азербайджанскими вооруженными силами контроля над всей границей, передает корреспондент РИА Новости.
Пограничники в пятницу подняли флаг Азербайджана над четырьмя КПП в деревнях Солтанлы, Халафлы, Худаферин, Гумлаг, расположенных на территориях Джебраильского и Зангеланского районов страны. Сотрудники погранзастав с азербайджанской стороны приступили к несению службы.
Сейчас к деревням протягивают линии ЛЭП, на дорогах расставляют знаки с азербайджанскими названиями деревень, как они назывались до того, как перешли под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 1993 году.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 22 октября о восстановлении азербайджанскими ВС контроля над всей границей с Ираном - под контроль Баку перешли 132 километра границы, ранее контролировавшиеся НКР.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.