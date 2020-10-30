https://ria.ru/20201030/granitsa-1582383669.html

Азербайджан установил КПП на границе с Ираном в Карабахе

Азербайджан установил КПП на границе с Ираном в Карабахе

Четыре пограничные заставы на азербайджано-иранской границе возобновили работу в пятницу после восстановления азербайджанскими вооруженными силами контроля над... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:59

2020-10-30T21:59

2020-10-30T21:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

в мире

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ХАЛАФЛЫ (Азербайджан), 30 окт - РИА Новости. Четыре пограничные заставы на азербайджано-иранской границе возобновили работу в пятницу после восстановления азербайджанскими вооруженными силами контроля над всей границей, передает корреспондент РИА Новости.Пограничники в пятницу подняли флаг Азербайджана над четырьмя КПП в деревнях Солтанлы, Халафлы, Худаферин, Гумлаг, расположенных на территориях Джебраильского и Зангеланского районов страны. Сотрудники погранзастав с азербайджанской стороны приступили к несению службы.Сейчас к деревням протягивают линии ЛЭП, на дорогах расставляют знаки с азербайджанскими названиями деревень, как они назывались до того, как перешли под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 1993 году.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 22 октября о восстановлении азербайджанскими ВС контроля над всей границей с Ираном - под контроль Баку перешли 132 километра границы, ранее контролировавшиеся НКР.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире