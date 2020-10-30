https://ria.ru/20201030/gossovet-1582313208.html
В Совфеде поддержали концепцию законопроекта о Госсовете
В Совфеде поддержали концепцию законопроекта о Госсовете
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, а также комитеты СФ по федеративному устройству, по бюджету и по регламенту поддержали РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:28
2020-10-30T16:28
2020-10-30T16:45
андрей клишас
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, а также комитеты СФ по федеративному устройству, по бюджету и по регламенту поддержали концепцию законопроекта о Госсовете, сообщил РИА Новости председатель конституционного комитета Андрей Клишас."Комитеты поддержали концепцию законопроекта", - сказал он.Сенатор отметил, что документ направлен на установление статуса Госсовета, формирование правового регулирования организации публичной власти и развитие федеративных принципов, заложенных в Конституции РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Согласно инициативе, в состав обновленного Госсовета войдут президент, глава кабмина, председатели обеих палат парламента, члены администрации президента и руководители регионов. Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, россия, совет федерации рф, политика